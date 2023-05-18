Рейтинг@Mail.ru
Выдачу бойцам СВО сертификатов на реабилитацию обсуждают в Госсовете - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 18.05.2023 (обновлено: 14:40 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/reabilitatsiya-1872627380.html
Выдачу бойцам СВО сертификатов на реабилитацию обсуждают в Госсовете
Выдачу бойцам СВО сертификатов на реабилитацию обсуждают в Госсовете - РИА Новости, 18.05.2023
Выдачу бойцам СВО сертификатов на реабилитацию обсуждают в Госсовете
Комиссия Госсовета по социальной политике обсудит вопрос обеспечения филиалов фонда "Защитники Отечества" средствами реабилитации, предлагается выдавать бойцам... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:44
2023-05-18T14:40
специальная военная операция на украине
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
новгородская область
великий новгород
андрей никитин (политик)
новгородский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872640482_0:75:828:541_1920x0_80_0_0_5223c2179ca77ca66b64190bd6380a6d.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Комиссия Госсовета по социальной политике обсудит вопрос обеспечения филиалов фонда "Защитники Отечества" средствами реабилитации, предлагается выдавать бойцам СВО сертификат, сообщил глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин главе фонда Анне Цивилевой. Никитин отметил, что филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Великом Новгороде на базе центра помощи и поддержки ветеранов СВО и их семей "Возвращение" 31 мая. Для удобства бойцов и их родных два учреждения будут располагаться в одном здании. Это позволит в одном месте получить необходимую комплексную поддержку – от оформления социальных пособий и различных документов до содействия в переобучении или открытии собственного дела. Кроме того, сейчас на площадке комиссии Госсовета ведется сбор предложений от регионов, чтобы выстроить работу подобных учреждений в едином ключе. Ближайшее заседание запланировано на июнь. Комплексная помощь участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям будет предоставляться в режиме "одного окна": все сервисы – на одной площадке, персональное сопровождение на всех этапах, помощь полного цикла – от выявления потребностей до реализации программы социализации. В эти дни на базе Новгородского государственного университета проходят обучение 75 будущих социальных координаторов из трех регионов Северо-Запада. После они будут работать с ветеранами СВО. Цивилева приняла приглашение Никитина войти в состав комиссии Госсовета по соцполитике. "Мы продолжаем последовательно взаимодействовать с региональными командами по вопросам открытия филиалов фонда, чтобы после 31 мая по всей стране ветераны СВО и семьи погибших бойцов смогли получить всю необходимую помощь и поддержку. В Новгородской области подготовка к открытию филиала идет в соответствии с графиком. Взаимодействие с комиссией Госсовета по социальной политике позволит фонду учитывать все нюансы поддержки ветеранов и сделать ее максимально адресной", – сказала Цивилева.
https://ria.ru/20230515/vozmozhnosti-1872008852.html
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872640482_50:0:786:552_1920x0_80_0_0_92daddc8dd7429dbf49db58218022fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), новгородский государственный университет
Специальная военная операция на Украине, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Новгородская область, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Новгородский государственный университет

Выдачу бойцам СВО сертификатов на реабилитацию обсуждают в Госсовете

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава фонда Защитники Отечества Анна Цивилева
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Комиссия Госсовета по социальной политике обсудит вопрос обеспечения филиалов фонда "Защитники Отечества" средствами реабилитации, предлагается выдавать бойцам СВО сертификат, сообщил глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин главе фонда Анне Цивилевой.
Никитин отметил, что филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Великом Новгороде на базе центра помощи и поддержки ветеранов СВО и их семей "Возвращение" 31 мая. Для удобства бойцов и их родных два учреждения будут располагаться в одном здании. Это позволит в одном месте получить необходимую комплексную поддержку – от оформления социальных пособий и различных документов до содействия в переобучении или открытии собственного дела. Кроме того, сейчас на площадке комиссии Госсовета ведется сбор предложений от регионов, чтобы выстроить работу подобных учреждений в едином ключе. Ближайшее заседание запланировано на июнь.
«
"На ближайшем заседании комиссии обсудим вопрос обеспечения филиалов фонда техническими средствами реабилитации для граждан, вернувшихся из зоны СВО с ранениями. У регионов уже есть запрос на выработку единого подхода к обеспечению такими средствами, например, на основании выданного сертификата. Еще один принципиальный вопрос, который предстоит обсудить, – создание инфраструктуры для производства высокотехнологичных средств реабилитации. Это, например, расширение производств протезов и поддержка малых предприятий в этой сфере", - отметил Никитин.
Комплексная помощь участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям будет предоставляться в режиме "одного окна": все сервисы – на одной площадке, персональное сопровождение на всех этапах, помощь полного цикла – от выявления потребностей до реализации программы социализации. В эти дни на базе Новгородского государственного университета проходят обучение 75 будущих социальных координаторов из трех регионов Северо-Запада. После они будут работать с ветеранами СВО. Цивилева приняла приглашение Никитина войти в состав комиссии Госсовета по соцполитике.
"Мы продолжаем последовательно взаимодействовать с региональными командами по вопросам открытия филиалов фонда, чтобы после 31 мая по всей стране ветераны СВО и семьи погибших бойцов смогли получить всю необходимую помощь и поддержку. В Новгородской области подготовка к открытию филиала идет в соответствии с графиком. Взаимодействие с комиссией Госсовета по социальной политике позволит фонду учитывать все нюансы поддержки ветеранов и сделать ее максимально адресной", – сказала Цивилева.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с будущими социальными координаторами по реабилитации участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Губернатор Новгородской области призвал расширить возможности бойцов СВО
15 мая, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"Новгородская областьВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)Новгородский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала