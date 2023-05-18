Выдачу бойцам СВО сертификатов на реабилитацию обсуждают в Госсовете
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Комиссия Госсовета по социальной политике обсудит вопрос обеспечения филиалов фонда "Защитники Отечества" средствами реабилитации, предлагается выдавать бойцам СВО сертификат, сообщил глава комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин главе фонда Анне Цивилевой.
Никитин отметил, что филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Великом Новгороде на базе центра помощи и поддержки ветеранов СВО и их семей "Возвращение" 31 мая. Для удобства бойцов и их родных два учреждения будут располагаться в одном здании. Это позволит в одном месте получить необходимую комплексную поддержку – от оформления социальных пособий и различных документов до содействия в переобучении или открытии собственного дела. Кроме того, сейчас на площадке комиссии Госсовета ведется сбор предложений от регионов, чтобы выстроить работу подобных учреждений в едином ключе. Ближайшее заседание запланировано на июнь.
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"На ближайшем заседании комиссии обсудим вопрос обеспечения филиалов фонда техническими средствами реабилитации для граждан, вернувшихся из зоны СВО с ранениями. У регионов уже есть запрос на выработку единого подхода к обеспечению такими средствами, например, на основании выданного сертификата. Еще один принципиальный вопрос, который предстоит обсудить, – создание инфраструктуры для производства высокотехнологичных средств реабилитации. Это, например, расширение производств протезов и поддержка малых предприятий в этой сфере", - отметил Никитин.
Комплексная помощь участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям будет предоставляться в режиме "одного окна": все сервисы – на одной площадке, персональное сопровождение на всех этапах, помощь полного цикла – от выявления потребностей до реализации программы социализации. В эти дни на базе Новгородского государственного университета проходят обучение 75 будущих социальных координаторов из трех регионов Северо-Запада. После они будут работать с ветеранами СВО. Цивилева приняла приглашение Никитина войти в состав комиссии Госсовета по соцполитике.
"Мы продолжаем последовательно взаимодействовать с региональными командами по вопросам открытия филиалов фонда, чтобы после 31 мая по всей стране ветераны СВО и семьи погибших бойцов смогли получить всю необходимую помощь и поддержку. В Новгородской области подготовка к открытию филиала идет в соответствии с графиком. Взаимодействие с комиссией Госсовета по социальной политике позволит фонду учитывать все нюансы поддержки ветеранов и сделать ее максимально адресной", – сказала Цивилева.