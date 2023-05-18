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В Лондоне ушли от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/rakety-1872778237.html
В Лондоне ушли от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму
В Лондоне ушли от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
В Лондоне ушли от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму
Глава британского минобороны Бен Уоллес ушел от ответа на вопросы о том, предоставлял ли Лондон разрешение Киеву на использование поставляемых Британией ракет,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:45
2023-05-18T22:45
специальная военная операция на украине
нато
бен уоллес
россия
украина
в мире
республика крым
великобритания
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава британского минобороны Бен Уоллес ушел от ответа на вопросы о том, предоставлял ли Лондон разрешение Киеву на использование поставляемых Британией ракет, в том числе Storm Shadow, для нанесения ударов по Крыму и установило ли правительство требование о применении этих ракет исключительно в пределах территории Украины. "Я провел многочисленные обсуждения с моим украинским коллегой и другими членами их правительства. Мы обсуждаем целый ряд тем, связанных с незаконным вторжением России на Украину", - дал Уоллес одинаковый письменный ответ на два соответствующих вопроса депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба". Ответы министра были опубликованы в четверг на сайте парламента Великобритании. Кроме того, Уоллес ушел от ответа на вопрос Макаскилла о том, провело ли британское оборонное ведомство проверку благонадежности всех украинских солдат, которые прошли военную подготовку и обучение с инструкторами из Британии. "Великобритания обучила свыше 15 тысяч новобранцев из Украины, чтобы помочь стране отразить незаконное вторжение России на Украину", - ответил министр. Такой же ответ Уоллес дал на вопрос о том, обучала ли Британия с февраля 2022 года украинцев, досрочно освобожденных из тюрьмы для участия в конфликте с Россией. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871959458.html
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872173206.html
россия
украина
республика крым
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нато, бен уоллес, россия, украина, в мире, республика крым, великобритания
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Бен Уоллес, Россия, Украина, В мире, Республика Крым, Великобритания
В Лондоне ушли от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму

В Минобороны Британии ушли от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава британского минобороны Бен Уоллес ушел от ответа на вопросы о том, предоставлял ли Лондон разрешение Киеву на использование поставляемых Британией ракет, в том числе Storm Shadow, для нанесения ударов по Крыму и установило ли правительство требование о применении этих ракет исключительно в пределах территории Украины.
"Я провел многочисленные обсуждения с моим украинским коллегой и другими членами их правительства. Мы обсуждаем целый ряд тем, связанных с незаконным вторжением России на Украину", - дал Уоллес одинаковый письменный ответ на два соответствующих вопроса депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии "Альба".
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Эксперт предложил способ борьбы с ракетами Storm Shadow в зоне спецоперации
15 мая, 17:46
Ответы министра были опубликованы в четверг на сайте парламента Великобритании.
Кроме того, Уоллес ушел от ответа на вопрос Макаскилла о том, провело ли британское оборонное ведомство проверку благонадежности всех украинских солдат, которые прошли военную подготовку и обучение с инструкторами из Британии.
"Великобритания обучила свыше 15 тысяч новобранцев из Украины, чтобы помочь стране отразить незаконное вторжение России на Украину", - ответил министр.
Такой же ответ Уоллес дал на вопрос о том, обучала ли Британия с февраля 2022 года украинцев, досрочно освобожденных из тюрьмы для участия в конфликте с Россией.
Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОБен УоллесРоссияУкраинаВ миреРеспублика КрымВеликобритания
 
 
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