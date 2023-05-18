https://ria.ru/20230518/radiostantsiya-1872548431.html
"Ростех" показал новую радиостанцию для полевой связи
"Ростех" показал новую радиостанцию для полевой связи - РИА Новости, 18.05.2023
"Ростех" показал новую радиостанцию для полевой связи
Радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ с увеличенной помехозащитой и повышенной скоростью передачи данных для организации межведомственной связи в полевых... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:44
2023-05-18T09:44
2023-05-18T09:48
безопасность
технологии
минск
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ с увеличенной помехозащитой и повышенной скоростью передачи данных для организации межведомственной связи в полевых условиях впервые показали на выставке в Минске, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представил на выставке MILEX-2023 в Минске радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ. Это одна из ключевых подсистем новейшего подвижного радиоцентра дальней связи для высших звеньев управления армии", - говорится в сообщении. Двухканальная радиостанция средней мощности обеспечивает радиосвязь в КВ-УКВ-диапазоне, причём может делать это в автоматическом режиме. Новое изделие может работать во всех классических видах модуляции – амплитудной (AM), частотной (FM) и фазовой (PM). "Радиостанция пятого поколения … отличается от техники предыдущих поколений более высоким уровнем помехозащиты, увеличенной скоростью передачи данных, поддержкой пакетной передачи файлов с гарантированной доставкой. Станция может применяться как в составе радиоцентров полевых узлов связи, так и автономно. Дальность действия аппаратуры на стоянке достигает 2000 километров, в движении – 300", – рассказали в "Ростехе".Платформа изделия, разработанного и выпускаемого концерном "Созвездие", позволяет регулярно обновлять программное обеспечение с добавлением новых функций и расширением возможностей в течение всего жизненного цикла. Как уточнил генконструктор "Созвездия" Михаил Артемов, слова которого приводит госкорпорация, Р-176-1АЕ может работать в режимах избирательной и конференцсвязи. С помощью радиостанции с пультов управления членов экипажа можно выходить на двухпроводные служебные линии, приемопередатчики радиостанций. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске с 17 по 20 мая.
https://ria.ru/20230518/oruzhie-1872536548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, минск, ростех, российская электроника
Безопасность, Технологии, Минск, Ростех, Российская электроника
"Ростех" показал новую радиостанцию для полевой связи
"Ростех" впервые показал радиостанцию для полевой связи с повышенной помехозащитой
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
Радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ с увеличенной помехозащитой и повышенной скоростью передачи данных для организации межведомственной связи в полевых условиях впервые показали на выставке в Минске, сообщили
в четверг в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника
" госкорпорации "Ростех" впервые представил на выставке MILEX-2023 в Минске радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ. Это одна из ключевых подсистем новейшего подвижного радиоцентра дальней связи для высших звеньев управления армии", - говорится в сообщении.
Двухканальная радиостанция средней мощности обеспечивает радиосвязь в КВ-УКВ-диапазоне, причём может делать это в автоматическом режиме. Новое изделие может работать во всех классических видах модуляции – амплитудной (AM), частотной (FM) и фазовой (PM).
"Радиостанция пятого поколения … отличается от техники предыдущих поколений более высоким уровнем помехозащиты, увеличенной скоростью передачи данных, поддержкой пакетной передачи файлов с гарантированной доставкой. Станция может применяться как в составе радиоцентров полевых узлов связи, так и автономно. Дальность действия аппаратуры на стоянке достигает 2000 километров, в движении – 300", – рассказали в "Ростехе".
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Платформа изделия, разработанного и выпускаемого концерном "Созвездие", позволяет регулярно обновлять программное обеспечение с добавлением новых функций и расширением возможностей в течение всего жизненного цикла.
Как уточнил генконструктор "Созвездия" Михаил Артемов, слова которого приводит госкорпорация, Р-176-1АЕ может работать в режимах избирательной и конференцсвязи. С помощью радиостанции с пультов управления членов экипажа можно выходить на двухпроводные служебные линии, приемопередатчики радиостанций.
«
"Техника основана на открытой архитектуре, что облегчает плановую модернизацию программного обеспечения и автоматизированных рабочих мест операторов. Новая радиостанция может использоваться в качестве унифицированного средства для организации межведомственной связи как в стационарных, так и в полевых условиях", – отметил Артемов.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске с 17 по 20 мая.
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