https://ria.ru/20230518/rabochiy-1872720243.html
В Новгородской области дорожный рабочий погиб под колесами "Камаза"
В Новгородской области дорожный рабочий погиб под колесами "Камаза" - РИА Новости, 18.05.2023
В Новгородской области дорожный рабочий погиб под колесами "Камаза"
Мужчина погиб под колесами "Камаза" во время проведения дорожных работ на трассе М-10 в Новгородской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщает... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:48
2023-05-18T17:48
2023-05-18T17:48
происшествия
новгородская область
авто
новгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
дтп
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Мужчина погиб под колесами "Камаза" во время проведения дорожных работ на трассе М-10 в Новгородской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Предварительно установлено, что на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородском районе 32-летний водитель, управляя "Камазом" с полуприцепом, наехал на стоящий в месте проведения дорожных работ другой "Камаз". От удара стоявший грузовой автомобиль по инерции наехал на дорожного работника. Как уточняют в МЧС, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 14.40. На месте происшествия спасатели деблокировали водителя, совершившего наезд. Трасса не перекрывалась. "В результате ДТП дорожный работник погиб на месте происшествия, водитель автомобиля "Камаз" с полуприцепом получил различные травмы, доставлен в медицинское учреждение", - уточняют в надзорном ведомстве. На месте ДТП работают правоохранительные органы и экстренные службы. Прокуратура области проверит соблюдение правил охраны труда при производстве дорожных работ.
https://ria.ru/20230502/rabochiy-1869134950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область, авто, новгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп
Происшествия, Новгородская область, Авто, Новгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ДТП
В Новгородской области дорожный рабочий погиб под колесами "Камаза"
В Новгородской области дорожный рабочий погиб под колесами "Камаза" на трассе М-10