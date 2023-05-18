https://ria.ru/20230518/rabochiy-1872720243.html

В Новгородской области дорожный рабочий погиб под колесами "Камаза"

В Новгородской области дорожный рабочий погиб под колесами "Камаза" - РИА Новости, 18.05.2023

В Новгородской области дорожный рабочий погиб под колесами "Камаза"

Мужчина погиб под колесами "Камаза" во время проведения дорожных работ на трассе М-10 в Новгородской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщает... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:48

2023-05-18T17:48

2023-05-18T17:48

происшествия

новгородская область

авто

новгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Мужчина погиб под колесами "Камаза" во время проведения дорожных работ на трассе М-10 в Новгородской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Предварительно установлено, что на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородском районе 32-летний водитель, управляя "Камазом" с полуприцепом, наехал на стоящий в месте проведения дорожных работ другой "Камаз". От удара стоявший грузовой автомобиль по инерции наехал на дорожного работника. Как уточняют в МЧС, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 14.40. На месте происшествия спасатели деблокировали водителя, совершившего наезд. Трасса не перекрывалась. "В результате ДТП дорожный работник погиб на месте происшествия, водитель автомобиля "Камаз" с полуприцепом получил различные травмы, доставлен в медицинское учреждение", - уточняют в надзорном ведомстве. На месте ДТП работают правоохранительные органы и экстренные службы. Прокуратура области проверит соблюдение правил охраны труда при производстве дорожных работ.

https://ria.ru/20230502/rabochiy-1869134950.html

новгородская область

новгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новгородская область, авто, новгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, дтп