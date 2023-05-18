https://ria.ru/20230518/putin-1872590364.html

Путин проведет совещание о ходе полевых работ

Путин проведет совещание о ходе полевых работ - РИА Новости, 18.05.2023

Путин проведет совещание о ходе полевых работ

Президент России Владимир Путин в четверг обсудит ход весенних полевых работ в России, на совещании по этому вопросу будет дана оценка ситуации в сельском... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:07

2023-05-18T12:07

2023-05-18T12:23

хабаровский край

владимир путин

россия

украина

михаил дегтярев

россельхозбанк

оон

swift

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит ход весенних полевых работ в России, на совещании по этому вопросу будет дана оценка ситуации в сельском хозяйстве, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин скоро имеет в виду начать совещание о ходе проведения весенне-полевых работ, оно будет в режиме видеоконференции. Они вместе с министром сельского хозяйства будут общаться с губернаторами... Будет вступительное слово Путина и выступление (министра сельского хозяйства России Дмитрия) Патрушева о том, как идут весенние полевые работы, в целом оценка ситуации в таком важном секторе экономики", - сказал он.Также, как заявил Песков, Путин в этот день пообщается с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.Днем ранее была продлена зерновая сделка. Она будет действовать еще два месяца. При этом российская сторона неоднократно говорила о невыполнении части сделки, связанной с поставкой на мировой рынок российских удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html

https://ria.ru/20230505/fermery-1869964302.html

хабаровский край

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хабаровский край, владимир путин, россия, украина, михаил дегтярев, россельхозбанк, оон, swift