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Путин проведет совещание о ходе полевых работ - РИА Новости, 18.05.2023
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12:07 18.05.2023 (обновлено: 12:23 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/putin-1872590364.html
Путин проведет совещание о ходе полевых работ
Путин проведет совещание о ходе полевых работ - РИА Новости, 18.05.2023
Путин проведет совещание о ходе полевых работ
Президент России Владимир Путин в четверг обсудит ход весенних полевых работ в России, на совещании по этому вопросу будет дана оценка ситуации в сельском... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:07
2023-05-18T12:23
хабаровский край
владимир путин
россия
украина
михаил дегтярев
россельхозбанк
оон
swift
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит ход весенних полевых работ в России, на совещании по этому вопросу будет дана оценка ситуации в сельском хозяйстве, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин скоро имеет в виду начать совещание о ходе проведения весенне-полевых работ, оно будет в режиме видеоконференции. Они вместе с министром сельского хозяйства будут общаться с губернаторами... Будет вступительное слово Путина и выступление (министра сельского хозяйства России Дмитрия) Патрушева о том, как идут весенние полевые работы, в целом оценка ситуации в таком важном секторе экономики", - сказал он.Также, как заявил Песков, Путин в этот день пообщается с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.Днем ранее была продлена зерновая сделка. Она будет действовать еще два месяца. При этом российская сторона неоднократно говорила о невыполнении части сделки, связанной с поставкой на мировой рынок российских удобрений.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html
https://ria.ru/20230505/fermery-1869964302.html
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хабаровский край, владимир путин, россия, украина, михаил дегтярев, россельхозбанк, оон, swift
Хабаровский край, Владимир Путин, Россия, Украина, Михаил Дегтярев, Россельхозбанк, ООН, SWIFT
Путин проведет совещание о ходе полевых работ

Песков: Путин проведет совещание о ходе полевых работ и пообщается с Дегтяревым

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит ход весенних полевых работ в России, на совещании по этому вопросу будет дана оценка ситуации в сельском хозяйстве, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин скоро имеет в виду начать совещание о ходе проведения весенне-полевых работ, оно будет в режиме видеоконференции. Они вместе с министром сельского хозяйства будут общаться с губернаторами... Будет вступительное слово Путина и выступление (министра сельского хозяйства России Дмитрия) Патрушева о том, как идут весенние полевые работы, в целом оценка ситуации в таком важном секторе экономики", - сказал он.
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Также, как заявил Песков, Путин в этот день пообщается с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Днем ранее была продлена зерновая сделка. Она будет действовать еще два месяца. При этом российская сторона неоднократно говорила о невыполнении части сделки, связанной с поставкой на мировой рынок российских удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
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Хабаровский крайВладимир ПутинРоссияУкраинаМихаил ДегтяревРоссельхозбанкООНSWIFT
 
 
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