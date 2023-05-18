Путин проведет совещание о ходе полевых работ
Песков: Путин проведет совещание о ходе полевых работ и пообщается с Дегтяревым
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит ход весенних полевых работ в России, на совещании по этому вопросу будет дана оценка ситуации в сельском хозяйстве, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин скоро имеет в виду начать совещание о ходе проведения весенне-полевых работ, оно будет в режиме видеоконференции. Они вместе с министром сельского хозяйства будут общаться с губернаторами... Будет вступительное слово Путина и выступление (министра сельского хозяйства России Дмитрия) Патрушева о том, как идут весенние полевые работы, в целом оценка ситуации в таком важном секторе экономики", - сказал он.
Также, как заявил Песков, Путин в этот день пообщается с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Днем ранее была продлена зерновая сделка. Она будет действовать еще два месяца. При этом российская сторона неоднократно говорила о невыполнении части сделки, связанной с поставкой на мировой рынок российских удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.