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Производства с инвестициями в 12 миллиардов рублей создадут в ОЭЗ "Кулибин" - РИА Новости, 18.05.2023
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Нижегородская область
 
18:03 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/proizvodstvo-1872725915.html
Производства с инвестициями в 12 миллиардов рублей создадут в ОЭЗ "Кулибин"
Производства с инвестициями в 12 миллиардов рублей создадут в ОЭЗ "Кулибин" - РИА Новости, 18.05.2023
Производства с инвестициями в 12 миллиардов рублей создадут в ОЭЗ "Кулибин"
Три новых производства с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей планируется создать в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:03
2023-05-18T18:03
нижегородская область
нижегородская область
россия
белоруссия
глеб никитин
корпорация развития
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Три новых производства с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей планируется создать в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующие соглашения о намерениях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко подписали с тремя инвесторами. "Мы сегодня заключили ряд очередных соглашений с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты на территории особой экономической зоны в Дзержинске. Это "Тосол-синтез" и "Хома". Они наши надежные давние партнеры, которые продолжают развиваться в регионе. Первая очередь "Кулибина" практически вся заполнена, и у нас уже есть понимание по поводу следующего этапа развития. Постепенно будем подписывать соглашения с новыми компаниями", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Два соглашения заключено с предприятиями ГК "Тосол-синтез". Так, ООО "Тосол-синтез" намерено создать производство хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Конечными продуктами будут различные виды эпоксидных смол, эпихлоргидрин и другие химические изделия на основе хлора. Мощность предприятия составит 70 тысяч тонн в год. В проект планируется вложить около 11 миллиардов рублей, будет создано более 150 рабочих мест. Кроме того, ООО "Тосол-Синтез-Инвест" планирует построить в ОЭЗ производство антикоррозионных концентратов и суперконцентратов, присадок к охлаждающим жидкостям для автомобилей. Мощность предприятия составит 15 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей, планируется создание 50 рабочих мест. Третье соглашение было заключено с ООО "Компании Хома", которая планирует построить и запустить завод, среди готовой продукции которого – системы поверхностной обработки бумаги и картона для придания им свойств перерабатываемой и биоразлагаемой упаковки. Продукцию будут поставлять на целлюлозно-бумажные предприятия России и Белоруссии. Установочная мощность завода – 25 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей, планируется создать около 100 новых рабочих мест. Губернатор Нижегородской области также вручил свидетельства о получении статуса резидента ОЭЗ "Кулибин" компаниям "Монамин" и "Лега Раббер", чьи проекты были утверждены в ходе экспертного совета ОЭЗ в апреле 2023 года.
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нижегородская область, россия, белоруссия, глеб никитин, корпорация развития, экономика
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Белоруссия, Глеб Никитин, Корпорация Развития, Экономика
Производства с инвестициями в 12 миллиардов рублей создадут в ОЭЗ "Кулибин"

Три производства с инвестициями на 12 миллиардов рублей создадут в нижегородской ОЭЗ

© Depositphotos.com / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Depositphotos.com / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Три новых производства с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей планируется создать в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие соглашения о намерениях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко подписали с тремя инвесторами.
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"Мы сегодня заключили ряд очередных соглашений с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты на территории особой экономической зоны в Дзержинске. Это "Тосол-синтез" и "Хома". Они наши надежные давние партнеры, которые продолжают развиваться в регионе. Первая очередь "Кулибина" практически вся заполнена, и у нас уже есть понимание по поводу следующего этапа развития. Постепенно будем подписывать соглашения с новыми компаниями", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Два соглашения заключено с предприятиями ГК "Тосол-синтез". Так, ООО "Тосол-синтез" намерено создать производство хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Конечными продуктами будут различные виды эпоксидных смол, эпихлоргидрин и другие химические изделия на основе хлора. Мощность предприятия составит 70 тысяч тонн в год. В проект планируется вложить около 11 миллиардов рублей, будет создано более 150 рабочих мест.
Кроме того, ООО "Тосол-Синтез-Инвест" планирует построить в ОЭЗ производство антикоррозионных концентратов и суперконцентратов, присадок к охлаждающим жидкостям для автомобилей. Мощность предприятия составит 15 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей, планируется создание 50 рабочих мест.
Третье соглашение было заключено с ООО "Компании Хома", которая планирует построить и запустить завод, среди готовой продукции которого – системы поверхностной обработки бумаги и картона для придания им свойств перерабатываемой и биоразлагаемой упаковки. Продукцию будут поставлять на целлюлозно-бумажные предприятия России и Белоруссии. Установочная мощность завода – 25 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей, планируется создать около 100 новых рабочих мест.
Губернатор Нижегородской области также вручил свидетельства о получении статуса резидента ОЭЗ "Кулибин" компаниям "Монамин" и "Лега Раббер", чьи проекты были утверждены в ходе экспертного совета ОЭЗ в апреле 2023 года.
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Нижегородская областьНижегородская областьРоссияБелоруссияГлеб НикитинКорпорация РазвитияЭкономика
 
 
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