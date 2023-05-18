https://ria.ru/20230518/prilepin-1872707528.html

Прилепину предстоит третья операция

Прилепину предстоит третья операция - РИА Новости, 18.05.2023

Прилепину предстоит третья операция

Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина остается стабильным, идет подготовка к проведению операции, которая состоится в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:25

2023-05-18T17:25

2023-05-18T17:25

происшествия

здоровье - общество

захар прилепин

нижегородская область

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина остается стабильным, идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время, это будет уже третье оперативное вмешательство. "Состояние Захара Прилепина остается стабильным. На данный момент идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время. Это будет уже третье оперативное вмешательство", - сообщила пресс-служба Прилепина. Отмечается, что по рекомендации врачей до операции Прилепин останется в палате интенсивной терапии. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html

нижегородская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, захар прилепин, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина