https://ria.ru/20230518/prilepin-1872707528.html
Прилепину предстоит третья операция
Прилепину предстоит третья операция - РИА Новости, 18.05.2023
Прилепину предстоит третья операция
Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина остается стабильным, идет подготовка к проведению операции, которая состоится в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:25
2023-05-18T17:25
2023-05-18T17:25
происшествия
здоровье - общество
захар прилепин
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина остается стабильным, идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время, это будет уже третье оперативное вмешательство. "Состояние Захара Прилепина остается стабильным. На данный момент идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время. Это будет уже третье оперативное вмешательство", - сообщила пресс-служба Прилепина. Отмечается, что по рекомендации врачей до операции Прилепин останется в палате интенсивной терапии. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230514/prilepin-1871604071.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, захар прилепин, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Здоровье - Общество, Захар Прилепин, Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Прилепину предстоит третья операция
Пресс-служба Прилепина сообщила, что ему предстоит третья операция, состояние стабильное
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина остается стабильным, идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время, это будет уже третье оперативное вмешательство.
"Состояние Захара Прилепина остается стабильным. На данный момент идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время. Это будет уже третье оперативное вмешательство", - сообщила пресс-служба Прилепина. Отмечается, что по рекомендации врачей до операции Прилепин останется в палате интенсивной терапии.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области
. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии
, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
Захар Прилепин рассказал о своих планах