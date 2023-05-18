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"Фосагро" выплатит повышенные премии ко Дню химика - РИА Новости, 18.05.2023
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16:51 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/premii-1872687122.html
"Фосагро" выплатит повышенные премии ко Дню химика
"Фосагро" выплатит повышенные премии ко Дню химика - РИА Новости, 18.05.2023
"Фосагро" выплатит повышенные премии ко Дню химика
Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, принял решение выплатить всему коллективу и ветеранам... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:51
2023-05-18T16:51
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, принял решение выплатить всему коллективу и ветеранам повышенные премии ко Дню химика, сообщает пресс-служба компании."Совет директоров на сегодняшнем заседании поддержал решение генерального директора о выплате повышенной премии ко Дню химика каждому сотруднику и ветерану всех предприятий группы "Фосагро", - говорится в сообщении. День химика отмечается в РФ в последнее воскресенье мая.Уточняется, что премия составит 50 тысяч рублей для сотрудников. Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. Всего на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей.В ходе заседания также было переизбрано правление общества в прежнем составе. Кроме того, совет директоров принял к сведению информацию о финансовых результатах за первый квартал года.На заседании были заслушаны доклады о работе предприятий группы по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2022 году и в первом квартале этого года, а также доклады об обеспечении кибербезопасности предприятий и результатах мониторинга управления ключевыми рисками в первом квартале.
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ФосАгро, Россия, Новости компаний - Экономика

"Фосагро" выплатит повышенные премии ко Дню химика

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, принял решение выплатить всему коллективу и ветеранам повышенные премии ко Дню химика, сообщает пресс-служба компании.
"Совет директоров на сегодняшнем заседании поддержал решение генерального директора о выплате повышенной премии ко Дню химика каждому сотруднику и ветерану всех предприятий группы "Фосагро", - говорится в сообщении. День химика отмечается в РФ в последнее воскресенье мая.
Уточняется, что премия составит 50 тысяч рублей для сотрудников. Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. Всего на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей.
«
"По сложившейся традиции мы встречаем День химика с отличными результатами. В первом квартале "Фосагро" нарастила выпуск агрохимической продукции на 6,1% год к году. Это - итог слаженного труда 22 тысяч сотрудников группы", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров Виктора Черепова.
В ходе заседания также было переизбрано правление общества в прежнем составе. Кроме того, совет директоров принял к сведению информацию о финансовых результатах за первый квартал года.
На заседании были заслушаны доклады о работе предприятий группы по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2022 году и в первом квартале этого года, а также доклады об обеспечении кибербезопасности предприятий и результатах мониторинга управления ключевыми рисками в первом квартале.
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