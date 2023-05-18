https://ria.ru/20230518/premii-1872687122.html

"Фосагро" выплатит повышенные премии ко Дню химика

"Фосагро" выплатит повышенные премии ко Дню химика - РИА Новости, 18.05.2023

"Фосагро" выплатит повышенные премии ко Дню химика

Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, принял решение выплатить всему коллективу и ветеранам... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:51

2023-05-18T16:51

2023-05-18T16:51

фосагро

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, принял решение выплатить всему коллективу и ветеранам повышенные премии ко Дню химика, сообщает пресс-служба компании."Совет директоров на сегодняшнем заседании поддержал решение генерального директора о выплате повышенной премии ко Дню химика каждому сотруднику и ветерану всех предприятий группы "Фосагро", - говорится в сообщении. День химика отмечается в РФ в последнее воскресенье мая.Уточняется, что премия составит 50 тысяч рублей для сотрудников. Ветераны предприятий получат по 10 тысяч рублей. Всего на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей.В ходе заседания также было переизбрано правление общества в прежнем составе. Кроме того, совет директоров принял к сведению информацию о финансовых результатах за первый квартал года.На заседании были заслушаны доклады о работе предприятий группы по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2022 году и в первом квартале этого года, а также доклады об обеспечении кибербезопасности предприятий и результатах мониторинга управления ключевыми рисками в первом квартале.

https://ria.ru/20230329/fosagro-1861452669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, россия, новости компаний - экономика