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В районе Хабаровского края установили высший класс пожарной опасности - РИА Новости, 18.05.2023
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05:33 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/pozhary-1872529663.html
В районе Хабаровского края установили высший класс пожарной опасности
В районе Хабаровского края установили высший класс пожарной опасности - РИА Новости, 18.05.2023
В районе Хабаровского края установили высший класс пожарной опасности
Высший, пятый класс пожарной опасности, установлен в Амурском районе Хабаровского края из-за жаркой погоды и отсутствия дождя, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:33
2023-05-18T05:33
хабаровский край
амурский район
солнечный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Высший, пятый класс пожарной опасности, установлен в Амурском районе Хабаровского края из-за жаркой погоды и отсутствия дождя, сообщает краевой главк МЧС. С 15 апреля в регионе из-за сложной пожароопасной обстановкой введен режим ЧС. Он предусматривает полный запрет на посещение лесов гражданами, а также перемещение по лесу на транспорте. За нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц – административный штраф до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 миллионов рублей. Вместе с тем на территории всего региона продолжает действовать и особый противопожарный режим. На территории края запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности и так далее. По данным минлеса Хабаровского края, в регионе тушат три пожара на площади 91 гектар. Очаги расположены в Солнечном, Советско-Гаванском районах и районе имени Полины Осипенко. По словам министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько, помимо 39 единиц техники на тушении задействовано пять воздушных судов: два C-182 и вертолет Ми-8. Пожары планируется ликвидировать в течение суток.
https://ria.ru/20230518/pozhary-1872522759.html
хабаровский край
амурский район
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хабаровский край, амурский район, солнечный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии, происшествия
Хабаровский край, Амурский район, Солнечный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России, Происшествия
В районе Хабаровского края установили высший класс пожарной опасности

В Амурском районе Хабаровского края установили высший класс пожарной опасности из-за жары

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Высший, пятый класс пожарной опасности, установлен в Амурском районе Хабаровского края из-за жаркой погоды и отсутствия дождя, сообщает краевой главк МЧС.
«
"В связи с повышением температурного фона и отсутствием достаточных осадков в Амурском районе Хабаровского края установлен 5 класс пожарной опасности, в Ванинском – четвертый. Это значит, что в данных муниципальных образованиях риск возникновения ландшафтных пожаров весьма велик", - говорится в сообщении управления МЧС края.
С 15 апреля в регионе из-за сложной пожароопасной обстановкой введен режим ЧС. Он предусматривает полный запрет на посещение лесов гражданами, а также перемещение по лесу на транспорте. За нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц – административный штраф до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 миллионов рублей.
Вместе с тем на территории всего региона продолжает действовать и особый противопожарный режим. На территории края запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности и так далее.
По данным минлеса Хабаровского края, в регионе тушат три пожара на площади 91 гектар. Очаги расположены в Солнечном, Советско-Гаванском районах и районе имени Полины Осипенко. По словам министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько, помимо 39 единиц техники на тушении задействовано пять воздушных судов: два C-182 и вертолет Ми-8. Пожары планируется ликвидировать в течение суток.
Пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В МЧС назвали самые распространенные причины природных пожаров
02:48
 
Хабаровский крайАмурский районСолнечныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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