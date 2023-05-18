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Омская область выделит девять миллионов рублей на жилье для погорельцев - РИА Новости, 18.05.2023
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Омская область
 
09:30 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/pozhar-1872546586.html
Омская область выделит девять миллионов рублей на жилье для погорельцев
Омская область выделит девять миллионов рублей на жилье для погорельцев - РИА Новости, 18.05.2023
Омская область выделит девять миллионов рублей на жилье для погорельцев
Правительство Омской области выделит 9 миллионов рублей для приобретения жилья 25 семьям, пострадавшим от пожаров, рассказал глава региона Виталий Хоценко в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:30
2023-05-18T09:30
омская область
омская область
тюкалинский район
виталий хоценко
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ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Правительство Омской области выделит 9 миллионов рублей для приобретения жилья 25 семьям, пострадавшим от пожаров, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале "Хоценко о главном". Средства выделят из резервного фонда. Жилье приобретут для жителей четырех районов Омской области, в которых произошли крупные ландшафтные пожары в апреле и мае 2023 года. "Выделяем порядка 9 миллионов рублей из резервного фонда правительства Омской области на приобретение домов для жителей Большереченского, Крутинского, Тарского и Тюкалинского районов, которые пострадали от ландшафтных пожаров в конце апреля - начале мая. Жилье уже подобрано, идет процесс распределения финансирования", - написал Виталий Хоценко. В пресс-службе губернатора корреспонденту РИА Новости уточнили, что дома будут приобретены для 25 семей, лишившихся жилья во время пожаров. Два пожара возникли 27 апреля в селах Чистоозерье и Новокарасук, где сгорело 12 жилых домов и 11 хозпостроек. В деревне Луговая 28 апреля в огне уничтожено было 6 домов. Ухудшению ситуации способствовал сильный ветер, а в регионе, в связи с пожарами, был введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html
https://ria.ru/20230518/kanada-1872521485.html
омская область
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омская область, тюкалинский район, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Тюкалинский район, Виталий Хоценко
Омская область выделит девять миллионов рублей на жилье для погорельцев

Омский губернатор Хоценко: на жилье для погорельцев выделят девять миллионов рублей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины МЧС
Пожарные машины МЧС - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Правительство Омской области выделит 9 миллионов рублей для приобретения жилья 25 семьям, пострадавшим от пожаров, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале "Хоценко о главном".
Средства выделят из резервного фонда. Жилье приобретут для жителей четырех районов Омской области, в которых произошли крупные ландшафтные пожары в апреле и мае 2023 года.
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"Выделяем порядка 9 миллионов рублей из резервного фонда правительства Омской области на приобретение домов для жителей Большереченского, Крутинского, Тарского и Тюкалинского районов, которые пострадали от ландшафтных пожаров в конце апреля - начале мая. Жилье уже подобрано, идет процесс распределения финансирования", - написал Виталий Хоценко.
В пресс-службе губернатора корреспонденту РИА Новости уточнили, что дома будут приобретены для 25 семей, лишившихся жилья во время пожаров.
Два пожара возникли 27 апреля в селах Чистоозерье и Новокарасук, где сгорело 12 жилых домов и 11 хозпостроек. В деревне Луговая 28 апреля в огне уничтожено было 6 домов. Ухудшению ситуации способствовал сильный ветер, а в регионе, в связи с пожарами, был введен режим ЧС.
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Омская областьОмская областьТюкалинский районВиталий Хоценко
 
 
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