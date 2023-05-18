https://ria.ru/20230518/pozhar-1872546586.html

Омская область выделит девять миллионов рублей на жилье для погорельцев

Омская область выделит девять миллионов рублей на жилье для погорельцев - РИА Новости, 18.05.2023

Омская область выделит девять миллионов рублей на жилье для погорельцев

Правительство Омской области выделит 9 миллионов рублей для приобретения жилья 25 семьям, пострадавшим от пожаров, рассказал глава региона Виталий Хоценко в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:30

2023-05-18T09:30

2023-05-18T09:30

омская область

омская область

тюкалинский район

виталий хоценко

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ОМСК, 18 мая - РИА Новости. Правительство Омской области выделит 9 миллионов рублей для приобретения жилья 25 семьям, пострадавшим от пожаров, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале "Хоценко о главном". Средства выделят из резервного фонда. Жилье приобретут для жителей четырех районов Омской области, в которых произошли крупные ландшафтные пожары в апреле и мае 2023 года. "Выделяем порядка 9 миллионов рублей из резервного фонда правительства Омской области на приобретение домов для жителей Большереченского, Крутинского, Тарского и Тюкалинского районов, которые пострадали от ландшафтных пожаров в конце апреля - начале мая. Жилье уже подобрано, идет процесс распределения финансирования", - написал Виталий Хоценко. В пресс-службе губернатора корреспонденту РИА Новости уточнили, что дома будут приобретены для 25 семей, лишившихся жилья во время пожаров. Два пожара возникли 27 апреля в селах Чистоозерье и Новокарасук, где сгорело 12 жилых домов и 11 хозпостроек. В деревне Луговая 28 апреля в огне уничтожено было 6 домов. Ухудшению ситуации способствовал сильный ветер, а в регионе, в связи с пожарами, был введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html

https://ria.ru/20230518/kanada-1872521485.html

омская область

тюкалинский район

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Варвара Скокшина

омская область, тюкалинский район, виталий хоценко