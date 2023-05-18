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Верховный суд рассказал, при каких условиях можно проигнорировать повестку - РИА Новости, 18.05.2023
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13:44 18.05.2023 (обновлено: 17:03 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/povestka-1872627228.html
Верховный суд рассказал, при каких условиях можно проигнорировать повестку
Верховный суд рассказал, при каких условиях можно проигнорировать повестку - РИА Новости, 18.05.2023
Верховный суд рассказал, при каких условиях можно проигнорировать повестку
Проигнорировать повестку в военкомат можно при болезни или смерти близкого родственника, сказано в постановлении пленума Верховного суда. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:44
2023-05-18T17:03
россия
безопасность
вооруженные силы рф
верховный суд рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Проигнорировать повестку в военкомат можно при болезни или смерти близкого родственника, сказано в постановлении пленума Верховного суда. Там отмечается, что сначала следует убедиться, точно ли повестку вручили. Если да, то не прийти в военкомат в срок можно только по уважительной причине. К таким Верховный суд, в частности, отнес болезнь или увечье, при которых гражданин теряет работоспособность, а также тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя либо участие в похоронах кого-либо из этих родственников.Пленум приводит и другие уважительные причины: препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина. Если при рассмотрении дела о неявке в военкомат устанавливается уважительная причина, то суд постановляет оправдательный приговор из-за отсутсвия состава преступления, отмечено в постановлении.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, верховный суд рф
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Верховный суд РФ
Верховный суд рассказал, при каких условиях можно проигнорировать повестку

Верховный суд: болезнь или смерть близкого родственника позволяют проигнорировать повестку

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат
Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудница военного комиссариата Краснодара демонстрирует повестку о явке в военкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Проигнорировать повестку в военкомат можно при болезни или смерти близкого родственника, сказано в постановлении пленума Верховного суда.
Там отмечается, что сначала следует убедиться, точно ли повестку вручили. Если да, то не прийти в военкомат в срок можно только по уважительной причине.
К таким Верховный суд, в частности, отнес болезнь или увечье, при которых гражданин теряет работоспособность, а также тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя либо участие в похоронах кого-либо из этих родственников.
Пленум приводит и другие уважительные причины: препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.
Если при рассмотрении дела о неявке в военкомат устанавливается уважительная причина, то суд постановляет оправдательный приговор из-за отсутсвия состава преступления, отмечено в постановлении.
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РоссияБезопасностьВооруженные силы РФВерховный суд РФ
 
 
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