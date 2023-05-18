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Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:09 18.05.2023 (обновлено: 22:25 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/postradavshiy-1872775042.html
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле - РИА Новости, 18.05.2023
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле
Местный житель, пострадавший в результате украинского обстрела села Нижнее Березово, получил ожоги 80% тела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:09
2023-05-18T22:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Местный житель, пострадавший в результате украинского обстрела села Нижнее Березово, получил ожоги 80% тела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор написал, что в результате обстрела села Нижнее Березово два человека погибли и одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. "Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди - женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения", - написал Гладков в своем телеграмм-канале. Он уточнил, что в селе идут следственные мероприятия, после их окончания жителей пустят в их дома. "По данному селу больше никаких повреждений. Снаряды "Града" пришлись только по огороду погибших жителей", - добавил губернатор. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Населенные пункты Шебекинского городского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Село Нижнее Берёзово-Второе находится примерно в 9 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле

Гладков рассказал об обстреле села Нижнее Березово в Белгородской области

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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Местный житель, пострадавший в результате украинского обстрела села Нижнее Березово, получил ожоги 80% тела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор написал, что в результате обстрела села Нижнее Березово два человека погибли и одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу.
"Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди - женщина и мужчина, который приехал помогать сажать картошку своим родственникам. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения", - написал Гладков в своем телеграмм-канале.
Он уточнил, что в селе идут следственные мероприятия, после их окончания жителей пустят в их дома. "По данному селу больше никаких повреждений. Снаряды "Града" пришлись только по огороду погибших жителей", - добавил губернатор. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибших.
Населенные пункты Шебекинского городского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. Село Нижнее Берёзово-Второе находится примерно в 9 километрах от границы с Украиной.
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