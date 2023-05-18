https://ria.ru/20230518/postradavshie-1872763469.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 18.05.2023

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло

Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:41

2023-05-18T20:41

2023-05-18T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230515_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_7447bcc371fdcb3fd2fe0190257b7925.jpg

ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. Приходько также сообщил, что село Озеряновка частично обесточено в результате обстрела со стороны украинских войск. Ранее мэр сообщал об одном пострадавшем мирном жителе при обстреле украинскими войсками центра Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230518/vsu-1872642640.html

горловка

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины