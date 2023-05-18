https://ria.ru/20230518/postradavshie-1872763469.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 18.05.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло
Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:41
2023-05-18T20:41
2023-05-18T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Число раненых при обстреле украинскими войсками Горловки возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. Приходько также сообщил, что село Озеряновка частично обесточено в результате обстрела со стороны украинских войск. Ранее мэр сообщал об одном пострадавшем мирном жителе при обстреле украинскими войсками центра Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230518/vsu-1872642640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло
Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух