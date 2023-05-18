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СМИ: Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине - РИА Новости, 18.05.2023
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17:43 18.05.2023 (обновлено: 18:43 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/poslanniki-1872716588.html
СМИ: Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине
СМИ: Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине
Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского Франциска "для обсуждения достижения... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:43
2023-05-18T18:43
в мире
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
ватикан
папа римский
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ВАТИКАН, 18 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского Франциска "для обсуждения достижения перемирия" на Украине, пишет блог il Sismografo, специализирующийся на ватиканской проблематике.По информации этого сайта, "существуют предварительные договоренности" относительно направления в Киев главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи и архиепископа Клаудио Гуджеротти, префекта дикастерии по делам Восточных Церквей. Вместе с тем, отмечает il Sismografo, эти имена не являются окончательными.Как сообщается в публикации, Святой престол через посольства России и Украины запросил у Москвы и Киева возможность принять посланников папы, "чтобы обсудить возможность открытия переговорного пути, ведущего к перемирию". Москва и Киев "в промежуточном ответе заявили о своей принципиальной доступности", уточнив, "будут ли это два посланника или только один на две столицы" и запросив их данные, пишет il Sismografo."Предварительные вопросы очень сложны, и пока кажется, что прогресс очень ограниченным", - отмечает блог.Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией об этой миссии. Вместе с тем в начале мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявлял, что Россия и Украина были информированы о мирной инициативе Ватикана. По его словам, ее детали вправе предоставить сам папа Римский. Паролин при этом уточнил, что миссию еще предстоит провести. Выступая в среду в Рейкьявике на саммите Совета Европы, кардинал Паролин подчеркнул, что настал момент предпринять действия в целях достижения "справедливого и окончательного мира" на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://radiosputnik.ria.ru/20230517/yuar-1872418029.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, ватикан, папа римский
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ватикан, Папа Римский
СМИ: Путин и Зеленский согласились принять папских посланников по Украине

il Sismografo: Путин и Зеленский согласились принять посланников папы римского по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 18 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского Франциска "для обсуждения достижения перемирия" на Украине, пишет блог il Sismografo, специализирующийся на ватиканской проблематике.
По информации этого сайта, "существуют предварительные договоренности" относительно направления в Киев главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи и архиепископа Клаудио Гуджеротти, префекта дикастерии по делам Восточных Церквей. Вместе с тем, отмечает il Sismografo, эти имена не являются окончательными.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зеленский готов принять президента ЮАР с мирной инициативой
17 мая, 15:29
Как сообщается в публикации, Святой престол через посольства России и Украины запросил у Москвы и Киева возможность принять посланников папы, "чтобы обсудить возможность открытия переговорного пути, ведущего к перемирию". Москва и Киев "в промежуточном ответе заявили о своей принципиальной доступности", уточнив, "будут ли это два посланника или только один на две столицы" и запросив их данные, пишет il Sismografo.
"Предварительные вопросы очень сложны, и пока кажется, что прогресс очень ограниченным", - отмечает блог.
Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией об этой миссии. Вместе с тем в начале мая госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявлял, что Россия и Украина были информированы о мирной инициативе Ватикана. По его словам, ее детали вправе предоставить сам папа Римский. Паролин при этом уточнил, что миссию еще предстоит провести. Выступая в среду в Рейкьявике на саммите Совета Европы, кардинал Паролин подчеркнул, что настал момент предпринять действия в целях достижения "справедливого и окончательного мира" на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Представитель президента ЮАР может приехать в Москву на выходных
Вчера, 14:03
 
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