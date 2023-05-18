https://ria.ru/20230518/pomosch-1872707005.html

Липецкая область оказала помощь для проведения СВО на 2 млрд рублей

Липецкая область оказала помощь для проведения СВО на 2 млрд рублей - РИА Новости, 18.05.2023

Липецкая область оказала помощь для проведения СВО на 2 млрд рублей

Размер помощи, оказанной Липецкой областью за весь период проведения специальной военной операции (СВО), составил два миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:24

2023-05-18T17:24

2023-05-18T17:24

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

сво

спецоперация

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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Размер помощи, оказанной Липецкой областью за весь период проведения специальной военной операции (СВО), составил два миллиарда рублей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе ежегодного отчета.По его словам, это бюджетные и внебюджетные средства, деньги, пожертвованные неравнодушными липчанами и предпринимателями. За все время отправлено свыше 300 тонн гуманитарного груза. Сотни волонтеров помогали формировать посылки, сопровождать и передавать их в зону соприкосновения.Артамонов отметил, что с каждым подразделением, где служат липчане, руководство региона находится на постоянной связи. Помогают и семьям защитников – с ними работают соцкураторы. На каждую просьбу стараются ответить максимально быстро. Уже отработано 12 тысяч обращений. Опыт социального кураторства Липецкой области высоко оценен на федеральном уровне."Все семьи находятся в зоне нашего внимания и заботы. Соцкураторы работают проактивно, то есть стараются упредить вопросы, которые могут возникнуть у родных бойцов, и помочь в их решении", – подчеркнул Артамонов.В пресс-службе правительства области сообщили, что в ДК, где отчитывался глава региона, были приглашены жена и дочь одного из бойцов СВО. Ранее супруги хотели обвенчаться, но мужчина поехал добровольцем на фронт. В четверг он вернулся, бойцу дали отпуск по просьбе губернатора Липецкой области."Мы связались с командиром части, попросили дать бойцу отпуск. Теперь он здесь, и завтра вы сможете обвенчаться", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230420/filial-1866683581.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, сво, спецоперация