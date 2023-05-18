https://ria.ru/20230518/politseyskie-1872672132.html

В Индии страдающим ожирением полицейским предложили похудеть или уволиться

В Индии страдающим ожирением полицейским предложили похудеть или уволиться - РИА Новости, 18.05.2023

В Индии страдающим ожирением полицейским предложили похудеть или уволиться

Полицейское управление в индийском штате Ассам попросило сотрудников полиции либо похудеть в ближайшие несколько месяцев, либо уйти из полиции, сообщает в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:20

2023-05-18T16:20

2023-05-18T16:20

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ассам

карнатака

индия

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Полицейское управление в индийском штате Ассам попросило сотрудников полиции либо похудеть в ближайшие несколько месяцев, либо уйти из полиции, сообщает в четверг индийское издание WION. "В соответствии с указаниями главного министра штата Ассам, штаб-квартира полиции Ассама решила провести профессиональную регистрацию индекса массы тела (ИМТ) всех сотрудников полиции штата", - заявил в своем Twitter-аккаунте генеральный директор полиции Ассама Г.П. Сингхнаписал. "Мы планируем дать три месяца всему персоналу полиции, до 15 августа, а затем начать оценку ИМТ в следующие пятнадцать дней. Всем тем, кто находится в категории "страдающие ожирением", будет предложено еще три месяца для снижения веса (до конца ноября), и после этого им будет предложен добровольный выход на пенсию, за исключением тех, у кого есть уважительные медицинские показания, такие как гипотиреоз", - заявил он. "Около 300 полицейских, дислоцированных в штате, будут вынуждены выбрать досрочный выход на пенсию, потому что они злоупотребляют алкоголем и физически непригодны", - заявил главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма. Министр добавил, что этот процесс является частью мероприятия по "вырубке сухостоя из полиции". Согласно исследованиям, индийским полицейским приходится работать долгие часы. Их рабочий день не нормирован, и они не могут нормально отдыхать или делать перерывы в работе. В 2018 году с аналогичными требованиями столкнулись сотрудники резервной полиции штата Карнатака. Их попросили похудеть, в противном случае грозя увольнением. Тогда в беседе с BBC один из высокопоставленных чиновников штата заявил, что решение было принято после того, как за предыдущие 18 месяцев несколько полицейских умерли из-за "заболеваний, связанных с образом жизни", таких как проблемы с сердцем и диабет. Индекс массы тела человека рассчитывается путем деления веса человека на квадрат его роста, исчисляемого в метрах, многие врачи, страховые компании и поставщики медицинских услуг используют этот индекс по всему миру, чтобы решить, имеет ли человек избыточный вес, здоров или страдает ожирением. Тем не менее, ИМТ также вызывает большие споры. Многие эксперты утверждают, что использование ИМТ для измерения здоровья человека ошибочно, поскольку оно ненаучно, неточно и основано на показателях, наиболее актуальных для белых европейских мужчин.

https://ria.ru/20230423/ozhirenie-1867096373.html

https://ria.ru/20230227/rekruting-1853755151.html

ассам

карнатака

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ассам, карнатака, индия