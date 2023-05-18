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Задержанную по подозрению в похищении сына Пашиняна госпитализировали - РИА Новости, 18.05.2023
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02:40 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/pokhischenie-1872522468.html
Задержанную по подозрению в похищении сына Пашиняна госпитализировали
Задержанную по подозрению в похищении сына Пашиняна госпитализировали - РИА Новости, 18.05.2023
Задержанную по подозрению в похищении сына Пашиняна госпитализировали
Мать погибшего в Карабахе военнослужащего Гаяне Акопян, задержанная по подозрению в похищении сына премьера Армении Никола Пашиняна Ашота, госпитализирована,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T02:40
2023-05-18T02:40
армения
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Мать погибшего в Карабахе военнослужащего Гаяне Акопян, задержанная по подозрению в похищении сына премьера Армении Никола Пашиняна Ашота, госпитализирована, сообщил ее адвокат, глава правозащитной организации "Правовой путь" Рубен Меликян. Ранее в среду газета "Айкакан жаманак", которая принадлежит семье премьер-министра, сообщила о попытке похищения сына Пашиняна, обвинив в этом членов организации "Зов сыновей", объединяющей родителей погибших в Карабахе военных. По информации издания, инцидент произошел примерно в 14.00 мск возле его дома. Газета утверждает, что участники организации заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы. Позднее в Следственном комитете Армении сообщили, что заявление, которое Ашот Пашинян представил в полицию, было передано в СК, где было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". "Самочувствие Гаяне Акопян, которую держали в несвободе 10-11 часов, ухудшилось, ее доставили на машине скорой помощи и в сопровождении полиции в медицинский центр "Эребуни", - заявил адвокат в соцсетях. Он выразил предположение, что женщину, если позволит ее состояние, могут доставить из больницы в место содержания задержанных. Адвокат сообщил также, у медцентра собираются десятки соратников задержанной. "Согласно официальной версии, одна женщина похитила здорового мужчину 23-24 лет... Пока очной ставки с Ашотом Пашиняном не было. Я думаю, что очная ставка пройдет завтра, и посмотрим, как Ашот Пашинян будет утверждать, что госпожа Гаяне - армянская женщина среднего возраста и средней комплекции - похитила здорового мужчину", - сказал адвокат. Ранее Меликян заявлял, что обвинение в похищении сына Пашиняна необоснованно, а родители погибших военных никаких противоправных действий не совершали. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что члены организации случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших, предложили сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване. В организации утверждают, что Ашот Пашинян, не возражая, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в "Ераблур", затем по дороге "по непонятной причине выпрыгнул из машины". В заявлении организации отмечается, что в автомобиле, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.
https://ria.ru/20230513/nastoyatel-1871504655.html
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
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армения, ереван, в мире
Армения, Ереван, В мире
Задержанную по подозрению в похищении сына Пашиняна госпитализировали

Адвокат задержанной по подозрению в похищении сына Пашиняна сообщил об ее госпитализации

© Фото : @Ashot AshPash/FacebookАшот Пашинян
Ашот Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : @Ashot AshPash/Facebook
Ашот Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Мать погибшего в Карабахе военнослужащего Гаяне Акопян, задержанная по подозрению в похищении сына премьера Армении Никола Пашиняна Ашота, госпитализирована, сообщил ее адвокат, глава правозащитной организации "Правовой путь" Рубен Меликян.
Ранее в среду газета "Айкакан жаманак", которая принадлежит семье премьер-министра, сообщила о попытке похищения сына Пашиняна, обвинив в этом членов организации "Зов сыновей", объединяющей родителей погибших в Карабахе военных. По информации издания, инцидент произошел примерно в 14.00 мск возле его дома. Газета утверждает, что участники организации заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы. Позднее в Следственном комитете Армении сообщили, что заявление, которое Ашот Пашинян представил в полицию, было передано в СК, где было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".
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"Самочувствие Гаяне Акопян, которую держали в несвободе 10-11 часов, ухудшилось, ее доставили на машине скорой помощи и в сопровождении полиции в медицинский центр "Эребуни", - заявил адвокат в соцсетях. Он выразил предположение, что женщину, если позволит ее состояние, могут доставить из больницы в место содержания задержанных. Адвокат сообщил также, у медцентра собираются десятки соратников задержанной.
"Согласно официальной версии, одна женщина похитила здорового мужчину 23-24 лет... Пока очной ставки с Ашотом Пашиняном не было. Я думаю, что очная ставка пройдет завтра, и посмотрим, как Ашот Пашинян будет утверждать, что госпожа Гаяне - армянская женщина среднего возраста и средней комплекции - похитила здорового мужчину", - сказал адвокат.
Ранее Меликян заявлял, что обвинение в похищении сына Пашиняна необоснованно, а родители погибших военных никаких противоправных действий не совершали.
В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что члены организации случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших, предложили сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване. В организации утверждают, что Ашот Пашинян, не возражая, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в "Ераблур", затем по дороге "по непонятной причине выпрыгнул из машины". В заявлении организации отмечается, что в автомобиле, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.
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