https://ria.ru/20230518/pogoda-1872640625.html
Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году
Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году - РИА Новости, 18.05.2023
Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году
В четверг в московском регионе воздух впервые в этом году прогрелся до июльских плюс 25, так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:32
2023-05-18T14:32
2023-05-18T14:34
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В четверг в московском регионе воздух впервые в этом году прогрелся до июльских плюс 25, так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что по статистике так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет.
https://ria.ru/20230518/pogoda-1872638246.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье)
Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году
Синоптик "Фобос" Тишковец: воздух в московском регионе прогрелся до июльских плюс 25