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Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году - РИА Новости, 18.05.2023
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14:32 18.05.2023 (обновлено: 14:34 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/pogoda-1872640625.html
Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году
Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году - РИА Новости, 18.05.2023
Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году
В четверг в московском регионе воздух впервые в этом году прогрелся до июльских плюс 25, так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:32
2023-05-18T14:34
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В четверг в московском регионе воздух впервые в этом году прогрелся до июльских плюс 25, так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что по статистике так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет.
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москва
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье)
Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году

Синоптик "Фобос" Тишковец: воздух в московском регионе прогрелся до июльских плюс 25

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки в жаркую погоду на Воробьевской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьевской набережной - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки в жаркую погоду на Воробьевской набережной. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В четверг в московском регионе воздух впервые в этом году прогрелся до июльских плюс 25, так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Сегодня температурный фон в Центральной России достиг своего максимума. К 13.00 часам на некоторых метеостанциях столичного региона столбики термометров впервые в этом году пересекли июльскую отметку плюс 25, воздух продолжает разогреваться", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что по статистике так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет.
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Вчера, 14:20
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Московская область (Подмосковье)
 
 
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