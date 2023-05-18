https://ria.ru/20230518/pogoda-1872640625.html

Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году

Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году - РИА Новости, 18.05.2023

Четверг в Москве стал самым теплым днем в этом году

В четверг в московском регионе воздух впервые в этом году прогрелся до июльских плюс 25, так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:32

2023-05-18T14:32

2023-05-18T14:34

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В четверг в московском регионе воздух впервые в этом году прогрелся до июльских плюс 25, так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что по статистике так тепло в это время года бывает раз в 3-5 лет.

https://ria.ru/20230518/pogoda-1872638246.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", московская область (подмосковье)