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Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня - РИА Новости, 18.05.2023
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14:20 18.05.2023 (обновлено: 14:52 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/pogoda-1872638246.html
Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня
Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня - РИА Новости, 18.05.2023
Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня
Вода в этом году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:20
2023-05-18T14:52
общество
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вода в этом году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Учитывая теплый прогноз на июнь высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений - плюс 18 - плюс 20 - в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230504/pogoda-1869743944.html
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общество, погода, евгений тишковец, москва
Общество, Погода, Евгений Тишковец, Москва
Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня

"Фобос": в Москве вода в этом году может прогреться до комфортных значений в начале июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вода в этом году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Учитывая теплый прогноз на июнь высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений - плюс 18 - плюс 20 - в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно", - рассказал Тишковец.
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в середине мая
4 мая, 18:05
 
ОбществоПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
 
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