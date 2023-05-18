https://ria.ru/20230518/pogoda-1872638246.html

Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня

Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня - РИА Новости, 18.05.2023

Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня

Вода в этом году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:20

2023-05-18T14:20

2023-05-18T14:52

общество

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вода в этом году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Учитывая теплый прогноз на июнь высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений - плюс 18 - плюс 20 - в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20230504/pogoda-1869743944.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, погода, евгений тишковец, москва