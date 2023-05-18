https://ria.ru/20230518/pogoda-1872638246.html
Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня
Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня - РИА Новости, 18.05.2023
Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня
Вода в этом году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:20
2023-05-18T14:20
2023-05-18T14:52
общество
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вода в этом году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Учитывая теплый прогноз на июнь высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений - плюс 18 - плюс 20 - в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230504/pogoda-1869743944.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, погода, евгений тишковец, москва
Общество, Погода, Евгений Тишковец, Москва
Вода в Москве может прогреться до комфортных значений в первой декаде июня
"Фобос": в Москве вода в этом году может прогреться до комфортных значений в начале июня
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вода в этом году в Москве может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Учитывая теплый прогноз на июнь высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений - плюс 18 - плюс 20 - в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно", - рассказал Тишковец.
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