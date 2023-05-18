https://ria.ru/20230518/poezda-1872541438.html

На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда

На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда - РИА Новости, 18.05.2023

На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда

На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят электропоезда, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале со ссылкой на республиканский РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:59

2023-05-18T08:59

2023-05-18T09:37

происшествия

симферополь

севастополь

республика крым

олег крючков

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят электропоезда, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале со ссылкой на республиканский Минтранс.О причине приостановки движения поездов пока официально не сообщается.

https://ria.ru/20230512/krym-1871304505.html

симферополь

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, симферополь, севастополь, республика крым, олег крючков