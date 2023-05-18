https://ria.ru/20230518/poezda-1872541438.html
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда - РИА Новости, 18.05.2023
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят электропоезда, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале со ссылкой на республиканский РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:59
2023-05-18T08:59
2023-05-18T09:37
происшествия
симферополь
севастополь
республика крым
олег крючков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят электропоезда, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале со ссылкой на республиканский Минтранс.О причине приостановки движения поездов пока официально не сообщается.
https://ria.ru/20230512/krym-1871304505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, севастополь, республика крым, олег крючков
Происшествия, Симферополь, Севастополь, Республика Крым, Олег Крючков
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда
В Крыму временно остановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем