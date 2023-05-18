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На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда - РИА Новости, 18.05.2023
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08:59 18.05.2023 (обновлено: 09:37 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/poezda-1872541438.html
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда - РИА Новости, 18.05.2023
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят электропоезда, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале со ссылкой на республиканский РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:59
2023-05-18T09:37
происшествия
симферополь
севастополь
республика крым
олег крючков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят электропоезда, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале со ссылкой на республиканский Минтранс.О причине приостановки движения поездов пока официально не сообщается.
https://ria.ru/20230512/krym-1871304505.html
симферополь
севастополь
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Происшествия, Симферополь, Севастополь, Республика Крым, Олег Крючков
На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят поезда

В Крыму временно остановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На перегоне Симферополь — Севастополь временно не ходят электропоезда, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале со ссылкой на республиканский Минтранс.
«
"Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — написал он.
О причине приостановки движения поездов пока официально не сообщается.
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ПроисшествияСимферопольСевастопольРеспублика КрымОлег Крючков
 
 
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