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СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок - РИА Новости, 18.05.2023
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01:44 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/podlodki-1872518965.html
СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок
СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок
Глава британских ВМС адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подлодки, которые являются... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T01:44
2023-05-18T01:44
нато
военно-морские силы сша
великобритания
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава британских ВМС адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подлодки, которые являются одними из самых тихих в мире, пишет газета Times. "Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения "одних из самых тихих" подводных лодок в мире", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что ВМС Великобритании особенно обеспокоены малозаметностью российских подводных лодок класса Kilo (по классификации НАТО), которые подверглись значительной модернизации с момента их первого ввода в строй в 1980 году. Улучшенное судно получило прозвище "черная дыра" в ВМС США, подчеркивает газета.
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нато, военно-морские силы сша, великобритания, в мире
НАТО, Военно-морские силы США, Великобритания, В мире
СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок

Times: глава ВМС Британии призвал вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России

© Фото : Bellona FoundationРоссийская подводная лодка проекта 941 "Акула"
Российская подводная лодка проекта 941 Акула - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Bellona Foundation
Российская подводная лодка проекта 941 "Акула" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава британских ВМС адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подлодки, которые являются одними из самых тихих в мире, пишет газета Times.
"Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения "одних из самых тихих" подводных лодок в мире", - говорится в сообщении газеты.
Американская подводная лодка
МИД Китая прокомментировал отправку США подлодки на Ближний Восток
8 мая, 16:29
Отмечается, что ВМС Великобритании особенно обеспокоены малозаметностью российских подводных лодок класса Kilo (по классификации НАТО), которые подверглись значительной модернизации с момента их первого ввода в строй в 1980 году. Улучшенное судно получило прозвище "черная дыра" в ВМС США, подчеркивает газета.
 
НАТОВоенно-морские силы СШАВеликобританияВ мире
 
 
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