https://ria.ru/20230518/podlodki-1872518965.html

СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок

СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок

Глава британских ВМС адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подлодки, которые являются... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T01:44

2023-05-18T01:44

2023-05-18T01:44

нато

военно-морские силы сша

великобритания

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава британских ВМС адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подлодки, которые являются одними из самых тихих в мире, пишет газета Times. "Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения "одних из самых тихих" подводных лодок в мире", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что ВМС Великобритании особенно обеспокоены малозаметностью российских подводных лодок класса Kilo (по классификации НАТО), которые подверглись значительной модернизации с момента их первого ввода в строй в 1980 году. Улучшенное судно получило прозвище "черная дыра" в ВМС США, подчеркивает газета.

https://ria.ru/20230508/podlodka-1870482007.html

великобритания

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нато, военно-морские силы сша, великобритания, в мире