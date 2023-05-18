https://ria.ru/20230518/podlodki-1872518965.html
СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок
СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок
Глава британских ВМС адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подлодки, которые являются... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T01:44
2023-05-18T01:44
2023-05-18T01:44
нато
военно-морские силы сша
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146474/96/1464749698_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_05501f3b909b45fcb0eb2fb323c49151.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава британских ВМС адмирал Бен Кей призвал инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подлодки, которые являются одними из самых тихих в мире, пишет газета Times. "Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения "одних из самых тихих" подводных лодок в мире", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что ВМС Великобритании особенно обеспокоены малозаметностью российских подводных лодок класса Kilo (по классификации НАТО), которые подверглись значительной модернизации с момента их первого ввода в строй в 1980 году. Улучшенное судно получило прозвище "черная дыра" в ВМС США, подчеркивает газета.
https://ria.ru/20230508/podlodka-1870482007.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146474/96/1464749698_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2c403abee94af18dab20b7df2563331f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, военно-морские силы сша, великобритания, в мире
НАТО, Военно-морские силы США, Великобритания, В мире
СМИ: в Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок
Times: глава ВМС Британии призвал вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России