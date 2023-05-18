Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/podgotovka-1872765713.html
В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране
В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране - РИА Новости, 18.05.2023
В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране
Министерство обороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих, в том числе на военных объектах, расположенных на... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:01
2023-05-18T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
гуидо крозетто
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg
РИМ, 18 мая – РИА Новости. Министерство обороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих, в том числе на военных объектах, расположенных на национальной территории, заявил глава военного ведомства Гуидо Крозетто, выступая на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне. По словам министра, речь идет об участии Италии в европейской инициативе по обучению украинских военных "при помощи персонала, который должен быть направлен под командование Брюсселя в Польшу и в Германию". "Также будут предложены специализированные учебные курсы, которые будут проводиться в школах и на военных объектах на нашей национальной территории", – приводит слова министра информагентство Ansa. Ранее итальянские СМИ уже сообщали о подготовке украинских военнослужащих на Апеннинах. Так, в понедельник газета La Stampa написала, что первый зенитный ракетный комплекс Samp/T, разработанный совместно Францией и Италией, поступил на Украину. При этом она указала, что для обслуживания данной системы вооружения "был завершен курс обучения двадцати украинских специалистов". По данным газеты, подготовка проходила в течение двух месяцев в городе Сабаудия в столичной области Лацио, где расположено командование зенитной артиллерией сухопутных войск Италии. В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров". Он отметил, что США и НАТО готовят "военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В ответ на это Крозетто заявил тогда газете Corriere della Sera, что украинские военнослужащие никогда не проходили подготовку на территории Италии. По его словам, минобороны направило только четырех военнослужащих в Германию "в рамках европейской учебной группы".
https://ria.ru/20230515/italiya-1871842273.html
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871609427.html
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_da88a5eb486d376027eed116a956fb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, гуидо крозетто, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Гуидо Крозетто, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране

Глава Минобороны Крозетто подтвердил, что украинские военные пройдут подготовку в Италии

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 18 мая – РИА Новости. Министерство обороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих, в том числе на военных объектах, расположенных на национальной территории, заявил глава военного ведомства Гуидо Крозетто, выступая на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне.
По словам министра, речь идет об участии Италии в европейской инициативе по обучению украинских военных "при помощи персонала, который должен быть направлен под командование Брюсселя в Польшу и в Германию". "Также будут предложены специализированные учебные курсы, которые будут проводиться в школах и на военных объектах на нашей национальной территории", – приводит слова министра информагентство Ansa.
Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Экс-премьер Конте раскритиковал политику Италии по военной поддержке Киева
15 мая, 13:40
Ранее итальянские СМИ уже сообщали о подготовке украинских военнослужащих на Апеннинах. Так, в понедельник газета La Stampa написала, что первый зенитный ракетный комплекс Samp/T, разработанный совместно Францией и Италией, поступил на Украину. При этом она указала, что для обслуживания данной системы вооружения "был завершен курс обучения двадцати украинских специалистов". По данным газеты, подготовка проходила в течение двух месяцев в городе Сабаудия в столичной области Лацио, где расположено командование зенитной артиллерией сухопутных войск Италии.
В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров". Он отметил, что США и НАТО готовят "военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В ответ на это Крозетто заявил тогда газете Corriere della Sera, что украинские военнослужащие никогда не проходили подготовку на территории Италии. По его словам, минобороны направило только четырех военнослужащих в Германию "в рамках европейской учебной группы".
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Италии назвали условия для урегулирования на Украине
14 мая, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаГуидо КрозеттоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала