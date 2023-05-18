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В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране

В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране - РИА Новости, 18.05.2023

В Минобороны Италии подтвердили подготовку украинских военных в стране

Министерство обороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих, в том числе на военных объектах, расположенных на... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T21:01

2023-05-18T21:01

2023-05-18T21:01

специальная военная операция на украине

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гуидо крозетто

нато

вооруженные силы украины

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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Министерство обороны Италии рассмотрело возможность участия в подготовке украинских военнослужащих, в том числе на военных объектах, расположенных на национальной территории, заявил глава военного ведомства Гуидо Крозетто, выступая на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам и обороне. По словам министра, речь идет об участии Италии в европейской инициативе по обучению украинских военных "при помощи персонала, который должен быть направлен под командование Брюсселя в Польшу и в Германию". "Также будут предложены специализированные учебные курсы, которые будут проводиться в школах и на военных объектах на нашей национальной территории", – приводит слова министра информагентство Ansa. Ранее итальянские СМИ уже сообщали о подготовке украинских военнослужащих на Апеннинах. Так, в понедельник газета La Stampa написала, что первый зенитный ракетный комплекс Samp/T, разработанный совместно Францией и Италией, поступил на Украину. При этом она указала, что для обслуживания данной системы вооружения "был завершен курс обучения двадцати украинских специалистов". По данным газеты, подготовка проходила в течение двух месяцев в городе Сабаудия в столичной области Лацио, где расположено командование зенитной артиллерией сухопутных войск Италии. В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров". Он отметил, что США и НАТО готовят "военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В ответ на это Крозетто заявил тогда газете Corriere della Sera, что украинские военнослужащие никогда не проходили подготовку на территории Италии. По его словам, минобороны направило только четырех военнослужащих в Германию "в рамках европейской учебной группы".

https://ria.ru/20230515/italiya-1871842273.html

https://ria.ru/20230514/ukraina-1871609427.html

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в мире, италия, украина, гуидо крозетто, нато, вооруженные силы украины