В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме
Власти Сургутского района ХМАО заложили более 300 миллионов рублей на подготовку к зиме
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Сургутского районаСургутский район ХМАО
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Сургутского района
Сургутский район ХМАО. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского округа заложили более 300 миллионов рублей на подготовку коммунальной сферы к предстоящему зимнему сезону, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
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"Всего на подготовку коммунального комплекса, жилого фонда и социальной сферы к осенне-зимнему сезону 2023-2024 года заложили 308,51 миллиона рублей. Из них средства района и поселений – 114,87 миллиона рублей, предприятий – 137,64 миллиона, округа – 32 миллиона, федеральные средства (ППК "Фонд развития территорий") – 24 миллиона", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за летний период к зиме будут подготовлены 123 социальных объекта, а также котельные, водоочистные и канализационные сооружения, центральные тепловые пункты и 1,2 тысячи километров линий электропередачи. Помимо этого, планируется отремонтировать порядка 9 километров ветхих сетей в Белом Яре, Нижнесортымском, Федоровском, Солнечном и Сытомино. Кроме инженерных сетей планируется ремонт в четырех котельных муниципалитета.
По словам Трубецкого, по итогам прошлого года отопительный период прошел без срывов и аварийных ситуаций. В девяти поселениях прошедшей зимой было задействовано порядка 97 единиц спецтехники, в шести поселениях имеются договоры на вывоз снега. В общей сложности, за зиму в районе с улиц вывезли свыше 375 тысяч кубов снега.
Как добавил глава района, из муниципального бюджета на приобретение спецтехники в 2021 и 2022 годах было выделено 70,3 миллиона рублей, приобретено 15 единиц. В 2023 году будет потрачено еще 37,9 миллиона рублей на 5 единиц спецтехники для поселений.