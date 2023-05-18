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В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме - РИА Новости, 18.05.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:06 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/podgotovka-1872742559.html
В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме
В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме - РИА Новости, 18.05.2023
В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского округа заложили более 300 миллионов рублей на подготовку коммунальной сферы к предстоящему зимнему сезону, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:06
2023-05-18T19:06
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
белый яр
солнечный
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского округа заложили более 300 миллионов рублей на подготовку коммунальной сферы к предстоящему зимнему сезону, сообщил глава района Андрей Трубецкой. Он отметил, что за летний период к зиме будут подготовлены 123 социальных объекта, а также котельные, водоочистные и канализационные сооружения, центральные тепловые пункты и 1,2 тысячи километров линий электропередачи. Помимо этого, планируется отремонтировать порядка 9 километров ветхих сетей в Белом Яре, Нижнесортымском, Федоровском, Солнечном и Сытомино. Кроме инженерных сетей планируется ремонт в четырех котельных муниципалитета. По словам Трубецкого, по итогам прошлого года отопительный период прошел без срывов и аварийных ситуаций. В девяти поселениях прошедшей зимой было задействовано порядка 97 единиц спецтехники, в шести поселениях имеются договоры на вывоз снега. В общей сложности, за зиму в районе с улиц вывезли свыше 375 тысяч кубов снега. Как добавил глава района, из муниципального бюджета на приобретение спецтехники в 2021 и 2022 годах было выделено 70,3 миллиона рублей, приобретено 15 единиц. В 2023 году будет потрачено еще 37,9 миллиона рублей на 5 единиц спецтехники для поселений.
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Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Белый Яр, Солнечный
В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме

Власти Сургутского района ХМАО заложили более 300 миллионов рублей на подготовку к зиме

© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Сургутского районаСургутский район ХМАО
Сургутский район ХМАО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Администрации Сургутского района
Сургутский район ХМАО. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского округа заложили более 300 миллионов рублей на подготовку коммунальной сферы к предстоящему зимнему сезону, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
«
"Всего на подготовку коммунального комплекса, жилого фонда и социальной сферы к осенне-зимнему сезону 2023-2024 года заложили 308,51 миллиона рублей. Из них средства района и поселений – 114,87 миллиона рублей, предприятий – 137,64 миллиона, округа – 32 миллиона, федеральные средства (ППК "Фонд развития территорий") – 24 миллиона", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за летний период к зиме будут подготовлены 123 социальных объекта, а также котельные, водоочистные и канализационные сооружения, центральные тепловые пункты и 1,2 тысячи километров линий электропередачи. Помимо этого, планируется отремонтировать порядка 9 километров ветхих сетей в Белом Яре, Нижнесортымском, Федоровском, Солнечном и Сытомино. Кроме инженерных сетей планируется ремонт в четырех котельных муниципалитета.
По словам Трубецкого, по итогам прошлого года отопительный период прошел без срывов и аварийных ситуаций. В девяти поселениях прошедшей зимой было задействовано порядка 97 единиц спецтехники, в шести поселениях имеются договоры на вывоз снега. В общей сложности, за зиму в районе с улиц вывезли свыше 375 тысяч кубов снега.
Как добавил глава района, из муниципального бюджета на приобретение спецтехники в 2021 и 2022 годах было выделено 70,3 миллиона рублей, приобретено 15 единиц. В 2023 году будет потрачено еще 37,9 миллиона рублей на 5 единиц спецтехники для поселений.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районБелый ЯрСолнечный
 
 
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