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В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме

В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме - РИА Новости, 18.05.2023

В Сургутском районе ХМАО выделили 300 миллионов рублей на подготовку к зиме

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского округа заложили более 300 миллионов рублей на подготовку коммунальной сферы к предстоящему зимнему сезону, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:06

2023-05-18T19:06

2023-05-18T19:06

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

белый яр

солнечный

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского округа заложили более 300 миллионов рублей на подготовку коммунальной сферы к предстоящему зимнему сезону, сообщил глава района Андрей Трубецкой. Он отметил, что за летний период к зиме будут подготовлены 123 социальных объекта, а также котельные, водоочистные и канализационные сооружения, центральные тепловые пункты и 1,2 тысячи километров линий электропередачи. Помимо этого, планируется отремонтировать порядка 9 километров ветхих сетей в Белом Яре, Нижнесортымском, Федоровском, Солнечном и Сытомино. Кроме инженерных сетей планируется ремонт в четырех котельных муниципалитета. По словам Трубецкого, по итогам прошлого года отопительный период прошел без срывов и аварийных ситуаций. В девяти поселениях прошедшей зимой было задействовано порядка 97 единиц спецтехники, в шести поселениях имеются договоры на вывоз снега. В общей сложности, за зиму в районе с улиц вывезли свыше 375 тысяч кубов снега. Как добавил глава района, из муниципального бюджета на приобретение спецтехники в 2021 и 2022 годах было выделено 70,3 миллиона рублей, приобретено 15 единиц. В 2023 году будет потрачено еще 37,9 миллиона рублей на 5 единиц спецтехники для поселений.

https://ria.ru/20230315/semi-1858063967.html

сургутский район

белый яр

солнечный

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сургутский район, белый яр, солнечный