https://ria.ru/20230518/podderzhka-1872748165.html

Российский экспортный центр оказал поддержку 300 экспортерам в Турцию

Российский экспортный центр оказал поддержку 300 экспортерам в Турцию - РИА Новости, 18.05.2023

Российский экспортный центр оказал поддержку 300 экспортерам в Турцию

Группа Российского экспортного центра за январь-апрель 2023 года оказала финансовую и нефинансовую поддержку 300 экспортерам в Турцию, рассказал на круглом... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:28

2023-05-18T19:28

2023-05-18T19:28

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

турция

стамбул

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра за январь-апрель 2023 года оказала финансовую и нефинансовую поддержку 300 экспортерам в Турцию, рассказал на круглом столе "Россия-Турция" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.По его словам, приоритетными задачами компаний Группы РЭЦ являются укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с иностранными, в том числе с турецкими партнерами.Прохоренко также рассказал, что в Турции с 2020 года продвижением российского экспорта занимается постоянный представитель РЭЦ, в декабре 2022 года начал работу демонстрационно-дегустационный павильон АПК в Стамбуле, работают национальные магазины с товарами отечественных экспортеров на трех крупных турецких маркетплейсах, а также активно организуется участие российских компаний в выставках и бизнес-миссиях в этой стране под брендом Made in Russia.Так, сейчас идет подготовка к Международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки World Food Istanbul 2023 (6-9 сентября, Стамбул), а также к деловой миссии в сфере IT, Smart City и информационной безопасности (26-27 сентября, Стамбул).

https://ria.ru/20230518/restrukturirizatsiya-1872625668.html

турция

стамбул

россия

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Алёна Пава

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Алёна Пава

турция, стамбул, россия, российский экспортный центр (рэц)