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Российский экспортный центр оказал поддержку 300 экспортерам в Турцию
Российский экспортный центр оказал поддержку 300 экспортерам в Турцию - РИА Новости, 18.05.2023
Российский экспортный центр оказал поддержку 300 экспортерам в Турцию
Группа Российского экспортного центра за январь-апрель 2023 года оказала финансовую и нефинансовую поддержку 300 экспортерам в Турцию, рассказал на круглом... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:28
2023-05-18T19:28
2023-05-18T19:28
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
турция
стамбул
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра за январь-апрель 2023 года оказала финансовую и нефинансовую поддержку 300 экспортерам в Турцию, рассказал на круглом столе "Россия-Турция" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.По его словам, приоритетными задачами компаний Группы РЭЦ являются укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с иностранными, в том числе с турецкими партнерами.Прохоренко также рассказал, что в Турции с 2020 года продвижением российского экспорта занимается постоянный представитель РЭЦ, в декабре 2022 года начал работу демонстрационно-дегустационный павильон АПК в Стамбуле, работают национальные магазины с товарами отечественных экспортеров на трех крупных турецких маркетплейсах, а также активно организуется участие российских компаний в выставках и бизнес-миссиях в этой стране под брендом Made in Russia.Так, сейчас идет подготовка к Международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки World Food Istanbul 2023 (6-9 сентября, Стамбул), а также к деловой миссии в сфере IT, Smart City и информационной безопасности (26-27 сентября, Стамбул).
https://ria.ru/20230518/restrukturirizatsiya-1872625668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, россия, российский экспортный центр (рэц)
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Турция, Стамбул, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра за январь-апрель 2023 года оказала финансовую и нефинансовую поддержку 300 экспортерам в Турцию, рассказал на круглом столе "Россия-Турция" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
«
"За поддержкой в РЭЦ обращались в том числе компании, которые работают в сфере металлургической промышленности, лесопромышленного комплекса, АПК и химической промышленности", - сказал Прохоренко.
По его словам, приоритетными задачами компаний Группы РЭЦ являются укрепление внешнеэкономического взаимодействия российских компаний с иностранными, в том числе с турецкими партнерами.
Прохоренко также рассказал, что в Турции с 2020 года продвижением российского экспорта занимается постоянный представитель РЭЦ, в декабре 2022 года начал работу демонстрационно-дегустационный павильон АПК в Стамбуле
, работают национальные магазины с товарами отечественных экспортеров на трех крупных турецких маркетплейсах, а также активно организуется участие российских компаний в выставках и бизнес-миссиях в этой стране под брендом Made in Russia.
Так, сейчас идет подготовка к Международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки World Food Istanbul 2023 (6-9 сентября, Стамбул), а также к деловой миссии в сфере IT, Smart City и информационной безопасности (26-27 сентября, Стамбул).
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