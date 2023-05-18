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Власти Киева переименовали 23 улицы - РИА Новости, 18.05.2023
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21:51 18.05.2023 (обновлено: 21:59 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/pereimenovanie-1872774220.html
Власти Киева переименовали 23 улицы
Власти Киева переименовали 23 улицы - РИА Новости, 18.05.2023
Власти Киева переименовали 23 улицы
Власти Киева в четверг переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией, теперь переулок Орловского в Шевченковском районе столицы будет... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:51
2023-05-18T21:59
в мире
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киев
украина
джордж оруэлл (эрик блэр)
уинстон черчилль
виталий кличко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Киева в четверг переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией, теперь переулок Орловского в Шевченковском районе столицы будет называться в честь английского публициста и писателя Джорджа Оруэлла, сообщает пресс-служба горсовета. Сообщается, соответствующие решения были приняты сегодня на пленарном заседании сессии Киевсовета. "В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами", - говорится на сайте горсовета. На сайте горсовета обнародован полный список переименованных в рамках дерусификации улиц и переулков. Помимо переулка Орловского в него попали улица Красноткацкая в Деснянском и Днепровском районах, которая будет теперь называться улицей в честь бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, а Петровская аллея в Печерском районе Киева будет являться аллеей Магдебургского права. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230518/metro-1872752519.html
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в мире, россия, киев, украина, джордж оруэлл (эрик блэр), уинстон черчилль, виталий кличко
В мире, Россия, Киев, Украина, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), Уинстон Черчилль, Виталий Кличко
Власти Киева переименовали 23 улицы

Власти Киева переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВъездной знак города Киева
Въездной знак города Киева - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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Въездной знак города Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Киева в четверг переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией, теперь переулок Орловского в Шевченковском районе столицы будет называться в честь английского публициста и писателя Джорджа Оруэлла, сообщает пресс-служба горсовета.
Сообщается, соответствующие решения были приняты сегодня на пленарном заседании сессии Киевсовета.
"В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами", - говорится на сайте горсовета.
На сайте горсовета обнародован полный список переименованных в рамках дерусификации улиц и переулков. Помимо переулка Орловского в него попали улица Красноткацкая в Деснянском и Днепровском районах, которая будет теперь называться улицей в честь бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, а Петровская аллея в Печерском районе Киева будет являться аллеей Магдебургского права.
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Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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