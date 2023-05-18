Власти Киева переименовали 23 улицы
Власти Киева переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией
Въездной знак города Киева. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Киева в четверг переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией, теперь переулок Орловского в Шевченковском районе столицы будет называться в честь английского публициста и писателя Джорджа Оруэлла, сообщает пресс-служба горсовета.
Сообщается, соответствующие решения были приняты сегодня на пленарном заседании сессии Киевсовета.
"В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами", - говорится на сайте горсовета.
На сайте горсовета обнародован полный список переименованных в рамках дерусификации улиц и переулков. Помимо переулка Орловского в него попали улица Красноткацкая в Деснянском и Днепровском районах, которая будет теперь называться улицей в честь бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, а Петровская аллея в Печерском районе Киева будет являться аллеей Магдебургского права.
Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.