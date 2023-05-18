https://ria.ru/20230518/pereimenovanie-1872774220.html

Власти Киева переименовали 23 улицы

Власти Киева переименовали 23 улицы - РИА Новости, 18.05.2023

Власти Киева переименовали 23 улицы

Власти Киева в четверг переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией, теперь переулок Орловского в Шевченковском районе столицы будет... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T21:51

2023-05-18T21:51

2023-05-18T21:59

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киев

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уинстон черчилль

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Киева в четверг переименовали 23 улицы, связанные с советским прошлым и Россией, теперь переулок Орловского в Шевченковском районе столицы будет называться в честь английского публициста и писателя Джорджа Оруэлла, сообщает пресс-служба горсовета. Сообщается, соответствующие решения были приняты сегодня на пленарном заседании сессии Киевсовета. "В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами", - говорится на сайте горсовета. На сайте горсовета обнародован полный список переименованных в рамках дерусификации улиц и переулков. Помимо переулка Орловского в него попали улица Красноткацкая в Деснянском и Днепровском районах, которая будет теперь называться улицей в честь бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, а Петровская аллея в Печерском районе Киева будет являться аллеей Магдебургского права. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230518/metro-1872752519.html

https://ria.ru/20230504/toponimy-1869745233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, украина, джордж оруэлл (эрик блэр), уинстон черчилль, виталий кличко