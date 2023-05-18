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В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot - РИА Новости, 18.05.2023
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12:02 18.05.2023 (обновлено: 12:39 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/patriot-1872586915.html
В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot
В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot - РИА Новости, 18.05.2023
В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot
После удара российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по американскому ЗРК Patriot Украина лишилась половины подобного вооружения, продержавшегося не больше... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:02
2023-05-18T12:39
в мире
технологии
украина
владимир путин
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. После удара российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по американскому ЗРК Patriot Украина лишилась половины подобного вооружения, продержавшегося не больше месяца, посетовал портал Military Watch Magazine.По информации издания, успешная атака российских ВКС по американскому комплексу вновь подняла вопрос о целесообразности передачи дорогостоящего ЗРК киевскому режиму."Высокая стоимость и ограниченное количество перехватчиков Patriot были ключевым аргументом в пользу отказа от отправки систем в Украину, а их эффективность также была поставлена под сомнение не только из-за крайне неблагополучного боевого опыта системы, но и из-за передовых возможностей новых российских ракет, таких как "Кинжал", "Искандер" и "Циркон", — пояснили в статье.В публикации при этом напомнили, что российский президент Владимир Путин заявлял в декабре, что в случае поставок американского ЗРК на Украину российская армия "пощелкает" установки Patriot.Днем ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили на Украине многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.
https://ria.ru/20230518/patriot-1872550724.html
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в мире, технологии, украина, владимир путин, войска воздушно-космической обороны
В мире, Технологии, Украина, Владимир Путин, Войска воздушно-космической обороны
В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot

MWM: подбитый ЗРК Patriot продержался на Украине не больше месяца

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. После удара российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по американскому ЗРК Patriot Украина лишилась половины подобного вооружения, продержавшегося не больше месяца, посетовал портал Military Watch Magazine.
По информации издания, успешная атака российских ВКС по американскому комплексу вновь подняла вопрос о целесообразности передачи дорогостоящего ЗРК киевскому режиму.
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"Высокая стоимость и ограниченное количество перехватчиков Patriot были ключевым аргументом в пользу отказа от отправки систем в Украину, а их эффективность также была поставлена под сомнение не только из-за крайне неблагополучного боевого опыта системы, но и из-за передовых возможностей новых российских ракет, таких как "Кинжал", "Искандер" и "Циркон", — пояснили в статье.
В публикации при этом напомнили, что российский президент Владимир Путин заявлял в декабре, что в случае поставок американского ЗРК на Украину российская армия "пощелкает" установки Patriot.
«
"Остается вероятность того, что единственная оставшаяся батарея Patriot станет приоритетной целью либо для ударных истребителей МиГ-31К, либо для других российских средств", — заключили журналисты.
Днем ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили на Украине многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.
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В миреТехнологииУкраинаВладимир ПутинВойска воздушно-космической обороны
 
 
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