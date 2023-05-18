https://ria.ru/20230518/patriot-1872550724.html
СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов
СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов
США следует готовиться к новым и более серьезным атакам против ЗРК Patriot на Украине, так как системы превратились в магнит для российских ракет, считает автор РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:58
2023-05-18T09:58
2023-05-18T09:58
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. США следует готовиться к новым и более серьезным атакам против ЗРК Patriot на Украине, так как системы превратились в магнит для российских ракет, считает автор портала The Drive Тайлер Роговэй.По его словам, система Patriot обладает несколькими качествами, которые делают американский ЗРК привлекательной целью для ВКС России."Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено. Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время", — пояснил автор статьи.Роговэй подчеркнул, что несмотря на сложность и масштабность ЗРК, массированная атака способна подавить его работу, Patriot нельзя считать "чудо-оружием" и непробиваемым щитом — у этой системы есть свои несовершенства и слабые места, которыми могут воспользоваться российские силы.Днем ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили на Украине многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.
https://ria.ru/20230517/patriot-1872501660.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, россия, сша, войска воздушно-космической обороны
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, Войска воздушно-космической обороны
СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов
The Drive: ЗРК Patriot были обречены на атаки российских ракет из-за своего несовершенства
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
США следует готовиться к новым и более серьезным атакам против ЗРК Patriot на Украине, так как системы превратились в магнит для российских ракет, считает автор портала The Drive
Тайлер Роговэй.
По его словам, система Patriot обладает несколькими качествами, которые делают американский ЗРК привлекательной целью для ВКС России
.
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"Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено. Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время", — пояснил автор статьи.
Роговэй подчеркнул, что несмотря на сложность и масштабность ЗРК, массированная атака способна подавить его работу, Patriot нельзя считать "чудо-оружием" и непробиваемым щитом — у этой системы есть свои несовершенства и слабые места, которыми могут воспользоваться российские силы.
«
"ЗРК Patriot будет подвергаться все более сложным и жестоким атакам. И да, мы должны быть готовы услышать, что батарея Patriot была повреждена или ее части были уничтожены. Такова природа конфликта, особенно против такого противника, как Россия, которая все еще обладает значительными возможностями и десятилетиями работала над тем, чтобы победить именно эту систему ПРО", — заключил Роговэй.
Днем ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили на Украине многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.
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