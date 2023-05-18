https://ria.ru/20230518/patriot-1872550724.html

СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов

СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов

США следует готовиться к новым и более серьезным атакам против ЗРК Patriot на Украине, так как системы превратились в магнит для российских ракет, считает автор РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:58

2023-05-18T09:58

2023-05-18T09:58

в мире

технологии

украина

россия

сша

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. США следует готовиться к новым и более серьезным атакам против ЗРК Patriot на Украине, так как системы превратились в магнит для российских ракет, считает автор портала The Drive Тайлер Роговэй.По его словам, система Patriot обладает несколькими качествами, которые делают американский ЗРК привлекательной целью для ВКС России."Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено. Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время", — пояснил автор статьи.Роговэй подчеркнул, что несмотря на сложность и масштабность ЗРК, массированная атака способна подавить его работу, Patriot нельзя считать "чудо-оружием" и непробиваемым щитом — у этой системы есть свои несовершенства и слабые места, которыми могут воспользоваться российские силы.Днем ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" накануне уничтожили на Украине многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20230517/patriot-1872501660.html

https://ria.ru/20230517/zrk-1872509141.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, украина, россия, сша, войска воздушно-космической обороны