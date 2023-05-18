https://ria.ru/20230518/pamyatniki-1872533995.html
В ЛДПР призвали ликвидировать памятники "якобы репрессированным полякам"
В ЛДПР призвали ликвидировать памятники "якобы репрессированным полякам" - РИА Новости, 18.05.2023
В ЛДПР призвали ликвидировать памятники "якобы репрессированным полякам"
Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко поставил под сомнение репрессии в СССР в отношении поляков, предложив провести расследование данных случаев, а также... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:25
2023-05-18T07:25
2023-05-18T07:25
польша
ссср
иркутская область
алексей диденко (политик)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко поставил под сомнение репрессии в СССР в отношении поляков, предложив провести расследование данных случаев, а также призвал ликвидировать памятники "якобы репрессированным" гражданам этой страны. По словам депутата, польские СМИ и политики начали "откровенную истерику", узнав, что в деревне Пивовариха Иркутской области демонтирована плита, установленная генконсульством Польши в Иркутске в память о "якобы репрессированных в 1937 году поляках". "После перестройки было модно чернить наше собственное прошлое, придумывать поводы, чтобы каяться по поводу и без. А поляки радостно подхватывали мифы о невинно умученных "советами" поляках… Считаю необходимым, во-первых, провести полноценное расследование так называемого польского вопроса. А во-вторых - нужно ликвидировать все эти "места плача" по якобы репрессированным полякам", - приводит слова Диденко РИА Новости пресс-служба фракции ЛДПР в ГД. Также он сообщил, что на фоне "откровенно антироссийской политики", высказываний и массового сноса памятников советским воинам-освободителям польские власти еще пытаются предъявлять претензии. "Тем более, что все эти расстрелянные поляки - это из 1990-х, рожденных в период слабой внешней политики… Апогей этой кампании пришелся на 2010 год, когда Госдума приняла крайне спорное заявление "О Катынской трагедии и ее жертвах", в котором виновной в расстреле польских военнопленных в Катыни была назначена советская сторона. Однако сейчас понятно, что это было политическое решение, попытка "замириться" с Польшей. Но ничего хорошего за это мы не получили", - также сообщил он.
https://ria.ru/20230512/shtraf-1871178936.html
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польша, ссср, иркутская область, алексей диденко (политик), госдума рф, лдпр
Польша, СССР, Иркутская область, Алексей Диденко (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В ЛДПР призвали ликвидировать памятники "якобы репрессированным полякам"
Депутат ЛДПР Диденко предложил ликвидировать памятники "якобы репрессированным полякам"
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко поставил под сомнение репрессии в СССР в отношении поляков, предложив провести расследование данных случаев, а также призвал ликвидировать памятники "якобы репрессированным" гражданам этой страны.
По словам депутата, польские СМИ и политики начали "откровенную истерику", узнав, что в деревне Пивовариха Иркутской области
демонтирована плита, установленная генконсульством Польши
в Иркутске
в память о "якобы репрессированных в 1937 году поляках".
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"После перестройки было модно чернить наше собственное прошлое, придумывать поводы, чтобы каяться по поводу и без. А поляки радостно подхватывали мифы о невинно умученных "советами" поляках… Считаю необходимым, во-первых, провести полноценное расследование так называемого польского вопроса. А во-вторых - нужно ликвидировать все эти "места плача" по якобы репрессированным полякам", - приводит слова Диденко РИА Новости пресс-служба фракции ЛДПР в ГД.
Также он сообщил, что на фоне "откровенно антироссийской политики", высказываний и массового сноса памятников советским воинам-освободителям польские власти еще пытаются предъявлять претензии.
"Тем более, что все эти расстрелянные поляки - это из 1990-х, рожденных в период слабой внешней политики… Апогей этой кампании пришелся на 2010 год, когда Госдума приняла крайне спорное заявление "О Катынской трагедии и ее жертвах", в котором виновной в расстреле польских военнопленных в Катыни была назначена советская сторона. Однако сейчас понятно, что это было политическое решение, попытка "замириться" с Польшей. Но ничего хорошего за это мы не получили", - также сообщил он.
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