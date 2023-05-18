https://ria.ru/20230518/pamyatniki-1872533995.html

В ЛДПР призвали ликвидировать памятники "якобы репрессированным полякам"

В ЛДПР призвали ликвидировать памятники "якобы репрессированным полякам" - РИА Новости, 18.05.2023

В ЛДПР призвали ликвидировать памятники "якобы репрессированным полякам"

Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко поставил под сомнение репрессии в СССР в отношении поляков, предложив провести расследование данных случаев, а также... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:25

2023-05-18T07:25

2023-05-18T07:25

польша

ссср

иркутская область

алексей диденко (политик)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко поставил под сомнение репрессии в СССР в отношении поляков, предложив провести расследование данных случаев, а также призвал ликвидировать памятники "якобы репрессированным" гражданам этой страны. По словам депутата, польские СМИ и политики начали "откровенную истерику", узнав, что в деревне Пивовариха Иркутской области демонтирована плита, установленная генконсульством Польши в Иркутске в память о "якобы репрессированных в 1937 году поляках". "После перестройки было модно чернить наше собственное прошлое, придумывать поводы, чтобы каяться по поводу и без. А поляки радостно подхватывали мифы о невинно умученных "советами" поляках… Считаю необходимым, во-первых, провести полноценное расследование так называемого польского вопроса. А во-вторых - нужно ликвидировать все эти "места плача" по якобы репрессированным полякам", - приводит слова Диденко РИА Новости пресс-служба фракции ЛДПР в ГД. Также он сообщил, что на фоне "откровенно антироссийской политики", высказываний и массового сноса памятников советским воинам-освободителям польские власти еще пытаются предъявлять претензии. "Тем более, что все эти расстрелянные поляки - это из 1990-х, рожденных в период слабой внешней политики… Апогей этой кампании пришелся на 2010 год, когда Госдума приняла крайне спорное заявление "О Катынской трагедии и ее жертвах", в котором виновной в расстреле польских военнопленных в Катыни была назначена советская сторона. Однако сейчас понятно, что это было политическое решение, попытка "замириться" с Польшей. Но ничего хорошего за это мы не получили", - также сообщил он.

https://ria.ru/20230512/shtraf-1871178936.html

https://ria.ru/20230417/pasport-1865718064.html

польша

ссср

иркутская область

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польша, ссср, иркутская область, алексей диденко (политик), госдума рф, лдпр