https://ria.ru/20230518/pamyatnik-1872692789.html

В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам

В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам - РИА Новости, 18.05.2023

В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам

Неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам в городе Вичуга Ивановской области, полиция устанавливает причастных к инциденту, сообщила областная... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:59

2023-05-18T16:59

2023-05-18T20:01

происшествия

вичуга

ивановская область

россия

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РЯЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам в городе Вичуга Ивановской области, полиция устанавливает причастных к инциденту, сообщила областная полиция.Фотография памятника появилась в четверг в группе "Подслушано/Вичуга" во "ВКонтакте". На ней изображена памятная плита, на которую, предположительно, распылили баллончик с красной краской.Начата доследственная проверка, идет розыск вандалов.Как сообщило СУСК по региону в своем телеграм-канале, следственным отделом по городу Вичуга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

https://ria.ru/20230518/pamyatniki-1872533995.html

вичуга

ивановская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, вичуга, ивановская область, россия