https://ria.ru/20230518/pamyatnik-1872692789.html
В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам
В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам - РИА Новости, 18.05.2023
В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам
Неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам в городе Вичуга Ивановской области, полиция устанавливает причастных к инциденту, сообщила областная... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:59
2023-05-18T16:59
2023-05-18T20:01
происшествия
вичуга
ивановская область
россия
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РЯЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам в городе Вичуга Ивановской области, полиция устанавливает причастных к инциденту, сообщила областная полиция.Фотография памятника появилась в четверг в группе "Подслушано/Вичуга" во "ВКонтакте". На ней изображена памятная плита, на которую, предположительно, распылили баллончик с красной краской.Начата доследственная проверка, идет розыск вандалов.Как сообщило СУСК по региону в своем телеграм-канале, следственным отделом по городу Вичуга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).
https://ria.ru/20230518/pamyatniki-1872533995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вичуга, ивановская область, россия
Происшествия, Вичуга, Ивановская область, Россия
В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам
В городе Вичуга Ивановской области испачкали краской памятник воинам-афганцам