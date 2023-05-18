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В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам - РИА Новости, 18.05.2023
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16:59 18.05.2023 (обновлено: 20:01 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/pamyatnik-1872692789.html
В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам
В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам - РИА Новости, 18.05.2023
В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам
Неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам в городе Вичуга Ивановской области, полиция устанавливает причастных к инциденту, сообщила областная... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:59
2023-05-18T20:01
происшествия
вичуга
ивановская область
россия
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РЯЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам в городе Вичуга Ивановской области, полиция устанавливает причастных к инциденту, сообщила областная полиция.Фотография памятника появилась в четверг в группе "Подслушано/Вичуга" во "ВКонтакте". На ней изображена памятная плита, на которую, предположительно, распылили баллончик с красной краской.Начата доследственная проверка, идет розыск вандалов.Как сообщило СУСК по региону в своем телеграм-канале, следственным отделом по городу Вичуга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).
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происшествия, вичуга, ивановская область, россия
Происшествия, Вичуга, Ивановская область, Россия
В Ивановской области испачкали краской памятник советским воинам

В городе Вичуга Ивановской области испачкали краской памятник воинам-афганцам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам в городе Вичуга Ивановской области, полиция устанавливает причастных к инциденту, сообщила областная полиция.
Фотография памятника появилась в четверг в группе "Подслушано/Вичуга" во "ВКонтакте". На ней изображена памятная плита, на которую, предположительно, распылили баллончик с красной краской.
«
"В Вичуге неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам. Указанный факт зарегистрирован в установленном законом порядке, на месте происшествия работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении на странице УМВД той же соцсети.
Начата доследственная проверка, идет розыск вандалов.
Как сообщило СУСК по региону в своем телеграм-канале, следственным отделом по городу Вичуга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).
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Вчера, 07:25
 
ПроисшествияВичугаИвановская областьРоссия
 
 
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