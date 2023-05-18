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Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения, заявил Песков - РИА Новости, 18.05.2023
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12:22 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/otnosheniya-1872597315.html
Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения, заявил Песков
Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения, заявил Песков - РИА Новости, 18.05.2023
Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения, заявил Песков
Россия никогда не тешила себя иллюзиями, что США перестанут оказывать давление на страны, которые ищут взаимовыгодного сотрудничества, однако РФ и Иран, а также РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:22
2023-05-18T12:22
иран
россия
сша
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия никогда не тешила себя иллюзиями, что США перестанут оказывать давление на страны, которые ищут взаимовыгодного сотрудничества, однако РФ и Иран, а также ряд других стран продолжат выстраивать отношения на основе взаимной выгоды и уважения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на Российскую Федерацию, на Иран и на другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда знали, что давление будет продолжаться", - сказал он журналистам. По словам Пескова, это не повлияет на выстраивание взаимовыгодных отношений России с партнерами. "Но также мы всегда были уверены в том, что как Россия, так и целая группа стран, включая Иран, который, кстати говоря, весьма и весьма адаптировались к этому давлению Соединенных Штатов, продолжат свою планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении, учете интересов друг друга и озабоченностей друг друга", - отметил он. Россия и Иран в среду подписали соглашение о строительстве последнего железнодорожного участка МТК "Север-Юг". После этого американский сенатор Тед Круз сообщил, что вместе с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества между ними.
https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html
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иран, россия, сша, дмитрий песков, политика
Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Политика
Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения, заявил Песков

Песков: Россия и Иран будут выстраивать взаимовыгодные отношения, несмотря на давление США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия никогда не тешила себя иллюзиями, что США перестанут оказывать давление на страны, которые ищут взаимовыгодного сотрудничества, однако РФ и Иран, а также ряд других стран продолжат выстраивать отношения на основе взаимной выгоды и уважения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на Российскую Федерацию, на Иран и на другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда знали, что давление будет продолжаться", - сказал он журналистам.
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По словам Пескова, это не повлияет на выстраивание взаимовыгодных отношений России с партнерами.
"Но также мы всегда были уверены в том, что как Россия, так и целая группа стран, включая Иран, который, кстати говоря, весьма и весьма адаптировались к этому давлению Соединенных Штатов, продолжат свою планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении, учете интересов друг друга и озабоченностей друг друга", - отметил он.
Россия и Иран в среду подписали соглашение о строительстве последнего железнодорожного участка МТК "Север-Юг". После этого американский сенатор Тед Круз сообщил, что вместе с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества между ними.
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