https://ria.ru/20230518/otnosheniya-1872597315.html

Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения, заявил Песков

Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения, заявил Песков - РИА Новости, 18.05.2023

Россия и Иран продолжат выстраивать взаимовыгодные отношения, заявил Песков

Россия никогда не тешила себя иллюзиями, что США перестанут оказывать давление на страны, которые ищут взаимовыгодного сотрудничества, однако РФ и Иран, а также РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:22

2023-05-18T12:22

2023-05-18T12:22

иран

россия

сша

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия никогда не тешила себя иллюзиями, что США перестанут оказывать давление на страны, которые ищут взаимовыгодного сотрудничества, однако РФ и Иран, а также ряд других стран продолжат выстраивать отношения на основе взаимной выгоды и уважения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на Российскую Федерацию, на Иран и на другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда знали, что давление будет продолжаться", - сказал он журналистам. По словам Пескова, это не повлияет на выстраивание взаимовыгодных отношений России с партнерами. "Но также мы всегда были уверены в том, что как Россия, так и целая группа стран, включая Иран, который, кстати говоря, весьма и весьма адаптировались к этому давлению Соединенных Штатов, продолжат свою планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, взаимном уважении, учете интересов друг друга и озабоченностей друг друга", - отметил он. Россия и Иран в среду подписали соглашение о строительстве последнего железнодорожного участка МТК "Север-Юг". После этого американский сенатор Тед Круз сообщил, что вместе с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций против России и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества между ними.

https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иран, россия, сша, дмитрий песков, политика