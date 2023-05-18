В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил
В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил для кражи металла с надгробий
Сотрудник полиции России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии нашли и задержали местного жителя, которого подозревают в осквернении 26 могил и краже металла с надгробий, сообщило региональное МВД.
"Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР и МО МВД России "Прохладненский" задержали ранее судимого 36-летнего жителя Прохладного, подозреваемого в осквернении мест захоронения и кражах металлических изделий с надгробий", - говорится в сообщении.
Как считают оперативники, с июня по август прошлого года мужчина на территории центрального кладбища в Прохладном демонтировал швеллеры, элементы арматуры и другие части надгробных конструкций с 26 могил.
"Чтобы демонтировать металлические изделия, он валил и переворачивал памятники, плиты, подставки и бордюры. При этом мужчина похищал металл только с тех мест захоронений, за которыми, по его мнению, длительное время никто не ухаживал. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома", - отмечает МВД.
По его данным, мужчину задержали в августе 2022, в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям "Осквернение мест захоронения" и "Кража" УК РФ, но в ходе расследования он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. В мае разыскиваемого задержали в селении Старый Черек Урванского района.