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В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил - РИА Новости, 18.05.2023
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17:45 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/oskvernenie-1872719040.html
В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил
В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил - РИА Новости, 18.05.2023
В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил
Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии нашли и задержали местного жителя, которого подозревают в осквернении 26 могил и краже металла с надгробий, сообщило... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:45
2023-05-18T17:45
происшествия
россия
урванский район
прохладный
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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии нашли и задержали местного жителя, которого подозревают в осквернении 26 могил и краже металла с надгробий, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР и МО МВД России "Прохладненский" задержали ранее судимого 36-летнего жителя Прохладного, подозреваемого в осквернении мест захоронения и кражах металлических изделий с надгробий", - говорится в сообщении. Как считают оперативники, с июня по август прошлого года мужчина на территории центрального кладбища в Прохладном демонтировал швеллеры, элементы арматуры и другие части надгробных конструкций с 26 могил. "Чтобы демонтировать металлические изделия, он валил и переворачивал памятники, плиты, подставки и бордюры. При этом мужчина похищал металл только с тех мест захоронений, за которыми, по его мнению, длительное время никто не ухаживал. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома", - отмечает МВД. По его данным, мужчину задержали в августе 2022, в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям "Осквернение мест захоронения" и "Кража" УК РФ, но в ходе расследования он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. В мае разыскиваемого задержали в селении Старый Черек Урванского района.
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россия
урванский район
прохладный
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происшествия, россия, урванский район, прохладный
Происшествия, Россия, Урванский район, Прохладный
В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил

В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил для кражи металла с надгробий

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии нашли и задержали местного жителя, которого подозревают в осквернении 26 могил и краже металла с надгробий, сообщило региональное МВД.
"Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР и МО МВД России "Прохладненский" задержали ранее судимого 36-летнего жителя Прохладного, подозреваемого в осквернении мест захоронения и кражах металлических изделий с надгробий", - говорится в сообщении.
Как считают оперативники, с июня по август прошлого года мужчина на территории центрального кладбища в Прохладном демонтировал швеллеры, элементы арматуры и другие части надгробных конструкций с 26 могил.
"Чтобы демонтировать металлические изделия, он валил и переворачивал памятники, плиты, подставки и бордюры. При этом мужчина похищал металл только с тех мест захоронений, за которыми, по его мнению, длительное время никто не ухаживал. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома", - отмечает МВД.
По его данным, мужчину задержали в августе 2022, в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям "Осквернение мест захоронения" и "Кража" УК РФ, но в ходе расследования он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. В мае разыскиваемого задержали в селении Старый Черек Урванского района.
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ПроисшествияРоссияУрванский районПрохладный
 
 
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