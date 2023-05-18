https://ria.ru/20230518/oskvernenie-1872719040.html

В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил

В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил - РИА Новости, 18.05.2023

В КБР задержали мужчину, осквернившего 26 могил

Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии нашли и задержали местного жителя, которого подозревают в осквернении 26 могил и краже металла с надгробий, сообщило... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:45

2023-05-18T17:45

2023-05-18T17:45

происшествия

россия

урванский район

прохладный

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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии нашли и задержали местного жителя, которого подозревают в осквернении 26 могил и краже металла с надгробий, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР и МО МВД России "Прохладненский" задержали ранее судимого 36-летнего жителя Прохладного, подозреваемого в осквернении мест захоронения и кражах металлических изделий с надгробий", - говорится в сообщении. Как считают оперативники, с июня по август прошлого года мужчина на территории центрального кладбища в Прохладном демонтировал швеллеры, элементы арматуры и другие части надгробных конструкций с 26 могил. "Чтобы демонтировать металлические изделия, он валил и переворачивал памятники, плиты, подставки и бордюры. При этом мужчина похищал металл только с тех мест захоронений, за которыми, по его мнению, длительное время никто не ухаживал. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома", - отмечает МВД. По его данным, мужчину задержали в августе 2022, в отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям "Осквернение мест захоронения" и "Кража" УК РФ, но в ходе расследования он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. В мае разыскиваемого задержали в селении Старый Черек Урванского района.

https://ria.ru/20220421/vandaly-1784751997.html

россия

урванский район

прохладный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, урванский район, прохладный