Российские военные получили новый пехотный огнемет

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"МРО-А, или "Бородач" — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией", — сказал он.