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Российские военные получили новый пехотный огнемет - РИА Новости, 18.05.2023
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08:03 18.05.2023 (обновлено: 10:07 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/oruzhie-1872536548.html
Российские военные получили новый пехотный огнемет
Российские военные получили новый пехотный огнемет - РИА Новости, 18.05.2023
Российские военные получили новый пехотный огнемет
Российская армия получила на вооружение новый пехотный огнемет "Бородач", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (входит в госкорпорацию РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:03
2023-05-18T10:07
технологии
минск
белоруссия
александр кочкин
ростех
техмаш
технодинамика
безопасность
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Российская армия получила на вооружение новый пехотный огнемет "Бородач", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Кочкин. Кочкин уточнил, что разработка предназначена для городских боев.Как пояснили накануне в пресс-службе "Ростеха", малогабаритный реактивный огнемет МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике.МРО-А "Бородач" впервые представили на международной выставке MILEX-2023 (Минск, Белоруссия).
https://ria.ru/20230517/pushki-1872286113.html
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технологии, минск, белоруссия, александр кочкин, ростех, техмаш, технодинамика, безопасность
Технологии, Минск, Белоруссия, Александр Кочкин, Ростех, Техмаш, Технодинамика, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные получили новый пехотный огнемет

Российские военные получили новый пехотный огнемет для городских боев "Бородач"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Российская армия получила на вооружение новый пехотный огнемет "Бородач", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Кочкин.
«
"МРО-А, или "Бородач" — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией", — сказал он.
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Кочкин уточнил, что разработка предназначена для городских боев.
Как пояснили накануне в пресс-службе "Ростеха", малогабаритный реактивный огнемет МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике.
МРО-А "Бородач" впервые представили на международной выставке MILEX-2023 (Минск, Белоруссия).
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