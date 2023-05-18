Российские военные получили новый пехотный огнемет
Российские военные получили новый пехотный огнемет для городских боев "Бородач"
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Российская армия получила на вооружение новый пехотный огнемет "Бородач", сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Кочкин.
«
"МРО-А, или "Бородач" — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией", — сказал он.
Кочкин уточнил, что разработка предназначена для городских боев.
Как пояснили накануне в пресс-службе "Ростеха", малогабаритный реактивный огнемет МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике.
МРО-А "Бородач" впервые представили на международной выставке MILEX-2023 (Минск, Белоруссия).