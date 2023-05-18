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Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн - РИА Новости, 18.05.2023
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14:00 18.05.2023 (обновлено: 17:31 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/onlayn-znakomstva-1872570983.html
Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн
Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн - РИА Новости, 18.05.2023
Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн
В июне 2023 года Tinder уйдет из России. Но десятки других приложений останутся, будут помогать в поисках партнёра и продолжат влиять на нас. Но как именно дейтинг-приложения меняют нашу психику? Почему длительное пользование ими может привести к депрессии? И нужно ли создателям таких приложений, чтобы мы нашли свою любовь?
2023-05-18T14:00
2023-05-18T17:31
яснопонятно
знакомства
отношения
психология
общество
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Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн
В июне 2023 года Tinder уйдет из России. Но десятки других приложений останутся, будут помогать в поисках партнёра и продолжат влиять на нас. Но как именно дейтинг-приложения меняют нашу психику? Почему длительное пользование ими может привести к депрессии? И нужно ли создателям таких приложений, чтобы мы нашли свою любовь?
audio/mpeg
Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн
В июне 2023 года Tinder уйдет из России. Но десятки других приложений останутся, будут помогать в поисках партнёра и продолжат влиять на нас. Но как именно дейтинг-приложения меняют нашу психику? Почему длительное пользование ими может привести к депрессии? И нужно ли создателям таких приложений, чтобы мы нашли свою любовь?
audio/mpeg
Вместе с нашим коллегой и ведущим подкаста "Мы все умрем, но это не точно" Артёмом Буфтяком обсуждаем, что же не так с приложениями для онлайн-знакомств.Про офлайн-знакомства мы говорили в выпуске "ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Ирина КолгановаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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96
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знакомства, отношения, психология, общество, аудио
ЯсноПонятно, знакомства, отношения, Психология, Общество
ЯсноПонятно

Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн

ЯсноПонятно
Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
В июне 2023 года Tinder уйдет из России. Но десятки других приложений останутся, будут помогать в поисках партнёра и продолжат влиять на нас. Но как именно дейтинг-приложения меняют нашу психику? Почему длительное пользование ими может привести к депрессии? И нужно ли создателям таких приложений, чтобы мы нашли свою любовь?
Вместе с нашим коллегой и ведущим подкаста "Мы все умрем, но это не точно" Артёмом Буфтяком обсуждаем, что же не так с приложениями для онлайн-знакомств.

Про офлайн-знакомства мы говорили в выпуске "ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж: Анастасия Паниоти, Ирина Колганова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
ЯсноПонятнознакомстваотношенияПсихологияОбщество
 
 
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