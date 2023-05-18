https://ria.ru/20230518/onlayn-znakomstva-1872570983.html

Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн

Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн - РИА Новости, 18.05.2023

Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн

В июне 2023 года Tinder уйдет из России. Но десятки других приложений останутся, будут помогать в поисках партнёра и продолжат влиять на нас. Но как именно дейтинг-приложения меняют нашу психику? Почему длительное пользование ими может привести к депрессии? И нужно ли создателям таких приложений, чтобы мы нашли свою любовь?

2023-05-18T14:00

2023-05-18T14:00

2023-05-18T17:31

яснопонятно

знакомства

отношения

психология

общество

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Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн В июне 2023 года Tinder уйдет из России. Но десятки других приложений останутся, будут помогать в поисках партнёра и продолжат влиять на нас. Но как именно дейтинг-приложения меняют нашу психику? Почему длительное пользование ими может привести к депрессии? И нужно ли создателям таких приложений, чтобы мы нашли свою любовь? audio/mpeg

Дейтинг-лотерея или брак по свайпу. Как мы ищем любовь онлайн В июне 2023 года Tinder уйдет из России. Но десятки других приложений останутся, будут помогать в поисках партнёра и продолжат влиять на нас. Но как именно дейтинг-приложения меняют нашу психику? Почему длительное пользование ими может привести к депрессии? И нужно ли создателям таких приложений, чтобы мы нашли свою любовь? audio/mpeg

Вместе с нашим коллегой и ведущим подкаста "Мы все умрем, но это не точно" Артёмом Буфтяком обсуждаем, что же не так с приложениями для онлайн-знакомств.Про офлайн-знакомства мы говорили в выпуске "ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Ирина КолгановаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знакомства, отношения, психология, общество, аудио