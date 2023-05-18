https://ria.ru/20230518/odkb-1872621473.html

Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в ОДКБ

Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в ОДКБ - РИА Новости, 18.05.2023

Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в ОДКБ

Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:28

2023-05-18T13:28

2023-05-18T13:28

вячеслав володин

одкб

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg

МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. Приоритет ассамблеи – сближение и гармонизация национальных законодательств, также сообщил председатель ГД. "Многое уже сделано, хочется сказать, в этом плане, что за период работы... ассамблеи принято 82 документа, в том числе 12 модельных законов и соглашений, 70 рекомендаций в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения информационной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, военно-технического сотрудничества, оказания гуманитарной помощи. Все эти решения принимались консенсусом", - заявил Володин. Он обозначил важность того, чтобы государства выступали с единых позиций, в том числе на международном уровне.

https://ria.ru/20230518/odkb-1872566395.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, одкб, госдума рф