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Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в ОДКБ
Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в ОДКБ - РИА Новости, 18.05.2023
Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в ОДКБ
Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:28
2023-05-18T13:28
2023-05-18T13:28
вячеслав володин
одкб
госдума рф
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МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. Приоритет ассамблеи – сближение и гармонизация национальных законодательств, также сообщил председатель ГД. "Многое уже сделано, хочется сказать, в этом плане, что за период работы... ассамблеи принято 82 документа, в том числе 12 модельных законов и соглашений, 70 рекомендаций в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения информационной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, военно-технического сотрудничества, оказания гуманитарной помощи. Все эти решения принимались консенсусом", - заявил Володин. Он обозначил важность того, чтобы государства выступали с единых позиций, в том числе на международном уровне.
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вячеслав володин, одкб, госдума рф
Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ
Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в ОДКБ
Спикер Госдумы Володин призвал укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ
МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ.
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"Сегодня, когда Запад поощряет возрождение нацизма, использует тактику санкций, давления, запугивания, чтобы подорвать наше единство, необходимо активизировать работу по сохранению исторической памяти. Укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ", - сообщил Володин на заседании.
Приоритет ассамблеи – сближение и гармонизация национальных законодательств, также сообщил председатель ГД.
"Многое уже сделано, хочется сказать, в этом плане, что за период работы... ассамблеи принято 82 документа, в том числе 12 модельных законов и соглашений, 70 рекомендаций в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения информационной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, военно-технического сотрудничества, оказания гуманитарной помощи. Все эти решения принимались консенсусом", - заявил Володин.
Он обозначил важность того, чтобы государства выступали с единых позиций, в том числе на международном уровне.
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