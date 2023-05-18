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Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:35
2023-05-18T19:35
2023-05-18T19:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Никитовскому району Горловки в 17.30 и 18.55 мск, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли снарядами натовского калибра Горловку и Донецк