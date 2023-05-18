https://ria.ru/20230518/obstrel-1872631696.html

Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло

Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло - РИА Новости, 18.05.2023

Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло

Количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:55

2023-05-18T13:55

2023-05-18T13:55

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы подавить огневые точки противника, заявил врио главы республики Денис Пушилин. "Количество обстрелов действительно увеличилось, увеличилось и количество раненых, погибших, разрушенной инфраструктуры. Это не первая вспышка такая, наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы эту ситуацию купировать, стараются работать на подавление огневых точек. Ребята воюют, стараются как можно скорее отодвинуть противника. Наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - сказал Пушилин журналистам. По его словам, увеличившееся количество обстрелов в том числе может быть связано с готовящимся украинским контрнаступлением. "Но наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр