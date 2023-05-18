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Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/obstrel-1872631696.html
Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло
Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло - РИА Новости, 18.05.2023
Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло
Количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:55
2023-05-18T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы подавить огневые точки противника, заявил врио главы республики Денис Пушилин. "Количество обстрелов действительно увеличилось, увеличилось и количество раненых, погибших, разрушенной инфраструктуры. Это не первая вспышка такая, наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы эту ситуацию купировать, стараются работать на подавление огневых точек. Ребята воюют, стараются как можно скорее отодвинуть противника. Наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - сказал Пушилин журналистам. По его словам, увеличившееся количество обстрелов в том числе может быть связано с готовящимся украинским контрнаступлением. "Но наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло

Пушилин заявил, что украинские войска увеличили число обстрелов территории ДНР

© Фото : пресс-служба администрации города ЯсиноватаяПоследствия обстрела школы в поселке Красный Партизан со стороны ВСУ
Последствия обстрела школы в поселке Красный Партизан со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Ясиноватая
Последствия обстрела школы в поселке Красный Партизан со стороны ВСУ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы подавить огневые точки противника, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Количество обстрелов действительно увеличилось, увеличилось и количество раненых, погибших, разрушенной инфраструктуры. Это не первая вспышка такая, наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы эту ситуацию купировать, стараются работать на подавление огневых точек. Ребята воюют, стараются как можно скорее отодвинуть противника. Наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - сказал Пушилин журналистам.
По его словам, увеличившееся количество обстрелов в том числе может быть связано с готовящимся украинским контрнаступлением. "Но наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан выдвигается на позицию на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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