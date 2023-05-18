https://ria.ru/20230518/obstrel-1872631696.html
Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло
Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло - РИА Новости, 18.05.2023
Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло
Количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:55
2023-05-18T13:55
2023-05-18T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872123640_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_5287f71e3690dadbd876c624af1d6d86.jpg
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы подавить огневые точки противника, заявил врио главы республики Денис Пушилин. "Количество обстрелов действительно увеличилось, увеличилось и количество раненых, погибших, разрушенной инфраструктуры. Это не первая вспышка такая, наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы эту ситуацию купировать, стараются работать на подавление огневых точек. Ребята воюют, стараются как можно скорее отодвинуть противника. Наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - сказал Пушилин журналистам. По его словам, увеличившееся количество обстрелов в том числе может быть связано с готовящимся украинским контрнаступлением. "Но наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872123640_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_7757d27313c6422fa727667371718837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что число обстрелов в ДНР со стороны Украины возросло
Пушилин заявил, что украинские войска увеличили число обстрелов территории ДНР
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы подавить огневые точки противника, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Количество обстрелов действительно увеличилось, увеличилось и количество раненых, погибших, разрушенной инфраструктуры. Это не первая вспышка такая, наши подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы эту ситуацию купировать, стараются работать на подавление огневых точек. Ребята воюют, стараются как можно скорее отодвинуть противника. Наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - сказал Пушилин журналистам.
По его словам, увеличившееся количество обстрелов в том числе может быть связано с готовящимся украинским контрнаступлением. "Но наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.
"Они пойдут ва-банк". К чему готовятся в зоне украинского контрнаступления