https://ria.ru/20230518/obstrel-1872623335.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:34

2023-05-18T13:34

2023-05-18T13:34

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что в результате обстрела Куйбышевского района получили повреждения здание больницы и ряд многоквартирных домов. При обстреле Кировского района Донецка пострадала женщина. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

кировский район

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донецк, куйбышевский район, кировский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато