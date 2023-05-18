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В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского о ненависти к России психозом
В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского о ненависти к России психозом - РИА Новости, 18.05.2023
В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского о ненависти к России психозом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал психозом заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о ненависти к России. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:21
2023-05-18T16:21
2023-05-18T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал психозом заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о ненависти к России. Ранее Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически". "Подобное заявление – очередной психоз и умопомешательство преступной команды Зеленского, которая осознает свой скорый конец. Зеленский и его сподвижники видимо находятся уже на грани нервного срыва, поэтому и стараются выдать свои ущербные мысли за мнение всего украинского народа", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, нынешняя киевская власть, работая в интересах западных стран, привела Украину к экономическому и политическому краху, поставив "украинский народ на грань вымирания и бродяжничества". "Если кого и ненавидит украинский народ, так как это Зеленского и всю его преступную клику, которая становится опасной для всего международного сообщества", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, михаил подоляк, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Михаил Подоляк, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского о ненависти к России психозом
В ГД назвали слова советника главы офиса Зеленского Подоляка о ненависти к России психозом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал психозом заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о ненависти к России.
Ранее Подоляк заявил, что на Украине
ненавидят Россию и пообещал преследовать ее всегда и везде, достать "юридически или физически".
"Подобное заявление – очередной психоз и умопомешательство преступной команды Зеленского, которая осознает свой скорый конец. Зеленский и его сподвижники видимо находятся уже на грани нервного срыва, поэтому и стараются выдать свои ущербные мысли за мнение всего украинского народа", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, нынешняя киевская власть, работая в интересах западных стран, привела Украину к экономическому и политическому краху, поставив "украинский народ на грань вымирания и бродяжничества".
"Если кого и ненавидит украинский народ, так как это Зеленского и всю его преступную клику, которая становится опасной для всего международного сообщества", - подчеркнул депутат.
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