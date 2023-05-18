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Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 18.05.2023
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22:18 18.05.2023 (обновлено: 22:54 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/nebenzya-1872776888.html
Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя
Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 18.05.2023
Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя
Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, поток вооружения с Запада идет по нарастающей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:18
2023-05-18T22:54
в мире
украина
нато
василий небензя
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ООН, 18 мая – РИА Новости. Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, поток вооружения с Запада идет по нарастающей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."С момента прошлого заседания Совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей", - подчеркнул он.По его словам, "это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию". "Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы", - заявил постпред.
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в мире, украина, нато, василий небензя
В мире, Украина, НАТО, Василий Небензя
Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя

Небензя: НАТО не заинтересована в мирном урегулировании на Украине, настроена на эскалацию

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мая – РИА Новости. Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, поток вооружения с Запада идет по нарастающей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«

"Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь "помогают Украине защитить себя". Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине", - сказал Небензя.

"С момента прошлого заседания Совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей", - подчеркнул он.
По его словам, "это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию". "Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы", - заявил постпред.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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В миреУкраинаНАТОВасилий Небензя
 
 
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