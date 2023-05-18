https://ria.ru/20230518/nebenzya-1872776888.html

Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя

Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 18.05.2023

Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя

Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, поток вооружения с Запада идет по нарастающей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T22:18

2023-05-18T22:18

2023-05-18T22:54

в мире

украина

нато

василий небензя

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ООН, 18 мая – РИА Новости. Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, поток вооружения с Запада идет по нарастающей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."С момента прошлого заседания Совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей", - подчеркнул он.По его словам, "это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию". "Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы", - заявил постпред.

https://ria.ru/20230518/rakety-1872749034.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, василий небензя