Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине, заявил Небензя
Небензя: НАТО не заинтересована в мирном урегулировании на Украине, настроена на эскалацию
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 мая – РИА Новости. Страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, поток вооружения с Запада идет по нарастающей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь "помогают Украине защитить себя". Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине", - сказал Небензя.
"С момента прошлого заседания Совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей", - подчеркнул он.
По его словам, "это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию". "Очевидно, что ни в каком мирном урегулировании конфликта они не заинтересованы", - заявил постпред.