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Члены НАТО на саммите обсудят деятельность России и Китая в Африке - РИА Новости, 18.05.2023
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21:39 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/nato-1872772198.html
Члены НАТО на саммите обсудят деятельность России и Китая в Африке
Члены НАТО на саммите обсудят деятельность России и Китая в Африке - РИА Новости, 18.05.2023
Члены НАТО на саммите обсудят деятельность России и Китая в Африке
Члены НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года намерены обсудить деятельность России и Китая в Африке, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:39
2023-05-18T21:39
в мире
йенс столтенберг
нато
россия
китай
африка
вильнюс
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Члены НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года намерены обсудить деятельность России и Китая в Африке, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "Мы также должны бороться с сохраняющейся угрозой терроризма и нестабильностью на Юге. Мы видим дестабилизирующие действия России в Африке, и то, как Россия и Китай проникают в этот регион. Саммит предоставит возможность членам альянса обсудить эти вопросы", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии. Очередной саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230518/nato-1872663384.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, россия, китай, африка, вильнюс
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, Китай, Африка, Вильнюс
Члены НАТО на саммите обсудят деятельность России и Китая в Африке

Столтенберг: члены НАТО обсудят деятельность России и Китая в Африке на саммите в июле

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Члены НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года намерены обсудить деятельность России и Китая в Африке, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы также должны бороться с сохраняющейся угрозой терроризма и нестабильностью на Юге. Мы видим дестабилизирующие действия России в Африке, и то, как Россия и Китай проникают в этот регион. Саммит предоставит возможность членам альянса обсудить эти вопросы", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии.
Очередной саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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