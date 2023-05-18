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Члены НАТО на саммите обсудят деятельность России и Китая в Африке

Члены НАТО на саммите обсудят деятельность России и Китая в Африке - РИА Новости, 18.05.2023

Члены НАТО на саммите обсудят деятельность России и Китая в Африке

Члены НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года намерены обсудить деятельность России и Китая в Африке, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T21:39

2023-05-18T21:39

2023-05-18T21:39

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йенс столтенберг

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африка

вильнюс

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Члены НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года намерены обсудить деятельность России и Китая в Африке, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "Мы также должны бороться с сохраняющейся угрозой терроризма и нестабильностью на Юге. Мы видим дестабилизирующие действия России в Африке, и то, как Россия и Китай проникают в этот регион. Саммит предоставит возможность членам альянса обсудить эти вопросы", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии. Очередной саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230518/nato-1872663384.html

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в мире, йенс столтенберг, нато, россия, китай, африка, вильнюс