Медведев предупредил о последствиях принятия Украины в НАТО
Медведев: призыв Киссинджера принять Украину в НАТО вынудит Россию жестко ответить на это
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В случае вступления в НАТО, Украина не откажется от планов вернуть территории, на что России придется жестко отвечать, предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя мнение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс.
"Ему (Киссинджеру. — Прим. ред.), конечно, через десять дней 100 лет, и он еще с Брежневым встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая. Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы", — написал политик в своем Telegram-канале.
Он предложил представить, что будет после принятия Украины в альянс.
Так, НАТО уже ведет гибридную войну против России, указал Медведев. После вступления украинский режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории, на что Москве придется отвечать всеми возможными средствами.
"Вот вам ст. 5 Вашингтонского договора", — подытожил зампред Совбеза.
В пятой статье Североатлантического договора речь идет о том, что члены НАТО расценивают вооруженное нападение на одну из стран как нападение на весь блок, и реагируют соответственно, включая применение вооруженных сил.