https://ria.ru/20230518/nato-1872560864.html

Медведев предупредил о последствиях принятия Украины в НАТО

Медведев предупредил о последствиях принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 18.05.2023

Медведев предупредил о последствиях принятия Украины в НАТО

В случае вступления в НАТО, Украина не откажется от планов вернуть территории, на что России придется жестко отвечать, предупредил зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:46

2023-05-18T10:46

2023-05-18T12:19

дмитрий медведев

украина

нато

россия

генри киссинджер

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В случае вступления в НАТО, Украина не откажется от планов вернуть территории, на что России придется жестко отвечать, предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя мнение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс."Ему (Киссинджеру. — Прим. ред.), конечно, через десять дней 100 лет, и он еще с Брежневым встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая. Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы", — написал политик в своем Telegram-канале.Он предложил представить, что будет после принятия Украины в альянс.Так, НАТО уже ведет гибридную войну против России, указал Медведев. После вступления украинский режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории, на что Москве придется отвечать всеми возможными средствами."Вот вам ст. 5 Вашингтонского договора", — подытожил зампред Совбеза.В пятой статье Североатлантического договора речь идет о том, что члены НАТО расценивают вооруженное нападение на одну из стран как нападение на весь блок, и реагируют соответственно, включая применение вооруженных сил.

https://ria.ru/20230517/nato-1872509275.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872420295.html

украина

россия

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Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, нато, россия, генри киссинджер