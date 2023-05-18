В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой
В Забайкальском крае 15-летнего подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ЧИТА, 18 мая - РИА Новости. Следователи обвинили 15-летнего подростка в насилии десятилетней девочки в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
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"Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя одного из районов Забайкальского края, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 12 марта в одном из населённых пунктов Забайкалья обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Подросток использовал беспомощное состояние знакомой малолетней девочки, которая в силу возраста не могла осознавать характер преступных действий злоумышленника.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.