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В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой - РИА Новости, 18.05.2023
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04:48 18.05.2023 (обновлено: 05:49 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/nasilie-1872528110.html
В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой
В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой - РИА Новости, 18.05.2023
В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой
Следователи обвинили 15-летнего подростка в насилии десятилетней девочки в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:48
2023-05-18T05:49
происшествия
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 18 мая - РИА Новости. Следователи обвинили 15-летнего подростка в насилии десятилетней девочки в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. По версии следствия, 12 марта в одном из населённых пунктов Забайкалья обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Подросток использовал беспомощное состояние знакомой малолетней девочки, которая в силу возраста не могла осознавать характер преступных действий злоумышленника. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
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происшествия, забайкальский край, россия
Происшествия, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой

В Забайкальском крае 15-летнего подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ЧИТА, 18 мая - РИА Новости. Следователи обвинили 15-летнего подростка в насилии десятилетней девочки в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
«
"Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя одного из районов Забайкальского края, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием его беспомощного состояния", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 12 марта в одном из населённых пунктов Забайкалья обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Подросток использовал беспомощное состояние знакомой малолетней девочки, которая в силу возраста не могла осознавать характер преступных действий злоумышленника.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
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