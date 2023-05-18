https://ria.ru/20230518/nasilie-1872528110.html

В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой

В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой - РИА Новости, 18.05.2023

В Забайкалье подростка обвинили в насилии над десятилетней девочкой

Следователи обвинили 15-летнего подростка в насилии десятилетней девочки в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:48

2023-05-18T04:48

2023-05-18T05:49

происшествия

забайкальский край

россия

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ЧИТА, 18 мая - РИА Новости. Следователи обвинили 15-летнего подростка в насилии десятилетней девочки в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. По версии следствия, 12 марта в одном из населённых пунктов Забайкалья обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Подросток использовал беспомощное состояние знакомой малолетней девочки, которая в силу возраста не могла осознавать характер преступных действий злоумышленника. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20230516/voditel-1872242016.html

забайкальский край

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2023

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происшествия, забайкальский край, россия