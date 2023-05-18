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В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США во время выступления

В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США во время выступления - РИА Новости, 18.05.2023

В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США во время выступления

На министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм совершена попытка нападения во время ее выступления на конференции в Вашингтоне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:42

2023-05-18T23:42

2023-05-18T23:48

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. На министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм совершена попытка нападения во время ее выступления на конференции в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.Во время выступления Грэнхольм на энергетическом саммите Politico группа из порядка десяти человек прервала ее выступление в зале, несколько протестующих стали пробиваться к сцене. Один мужчина сумел добраться до сцены и бросился на Грэнхольм, но был остановлен в двух метрах от министра.

https://ria.ru/20230210/kongressvumen-1850998010.html

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в мире, сша, вашингтон (штат)