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В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США во время выступления - РИА Новости, 18.05.2023
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23:42 18.05.2023 (обновлено: 23:48 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/napadenie-1872783055.html
В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США во время выступления
В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США во время выступления - РИА Новости, 18.05.2023
В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США во время выступления
На министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм совершена попытка нападения во время ее выступления на конференции в Вашингтоне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:42
2023-05-18T23:48
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. На министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм совершена попытка нападения во время ее выступления на конференции в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.Во время выступления Грэнхольм на энергетическом саммите Politico группа из порядка десяти человек прервала ее выступление в зале, несколько протестующих стали пробиваться к сцене. Один мужчина сумел добраться до сцены и бросился на Грэнхольм, но был остановлен в двух метрах от министра.
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в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США во время выступления

В Вашингтоне попытались напасть на главу Минэнерго США Грэнхольм во время выступления

© AP Photo / Patrick SemanskyМашина полиции, Вашингтон
Машина полиции, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Машина полиции, Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. На министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм совершена попытка нападения во время ее выступления на конференции в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Во время выступления Грэнхольм на энергетическом саммите Politico группа из порядка десяти человек прервала ее выступление в зале, несколько протестующих стали пробиваться к сцене. Один мужчина сумел добраться до сцены и бросился на Грэнхольм, но был остановлен в двух метрах от министра.
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