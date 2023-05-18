В поисках затонувших кораблей. Дайверы сообщили о находках на дне Ладоги
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Участники экспедиции, которая проходит с 15 по 25 мая в рамках многолетнего исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин", нашли затонувший корабль на дне Ладожского озера. В исследованиях, организованных орловским клубом подводного плавания "Диво", впервые принимают участие студенты Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева (ОГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе экспедиции.
Несмотря на штормовую погоду и порывы ветра до 14 метров в секунду, дайверы, члены ДОСААФ из Орла, Воронежа и Москвы уже начали выполнять погружения в акватории Ладожского озера по направлению Лахденпохья – Сортавала и сделали первую интересную находку, сообщил руководитель клуба, координатор научно-исследовательского проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.
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"На дне Ладожского озера мы обнаружили достаточно старый затонувший корабль, предположительно буксир. Мы увидели стальной корпус с деревянной обшивкой, на судне сохранилось много деревянных элементов. Корабль в хорошем состоянии, его обследование будет продолжено", – рассказал он РИА Новости.
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Затонувший корабль на дне Ладожского озера
Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Затонувший корабль на дне Ладожского озера
Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Затонувший корабль на дне Ладожского озера
Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Дайверы из экспедиции по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин"
Дайверы из экспедиции по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин"
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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© Фото : Из архива клуба "ДИВО"Компьютерная модель, затонувшего корабля на дне Ладожского озера
Компьютерная модель, затонувшего корабля на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
1 из 5
Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
2 из 5
Затонувший корабль на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
3 из 5
Дайверы из экспедиции по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин"
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
4 из 5
Компьютерная модель, затонувшего корабля на дне Ладожского озера
© Фото : Из архива клуба "ДИВО"
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Студенты ОГУ помогают исследовать дно Ладожского озера с помощью новейшего поискового оборудования – гидролокаторов бокового обзора, магнитометров, подводных металлоискателей. Также впервые в мире будет опробована методика подводного поиска затонувших объектов с помощью искусственного интеллекта.
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"Здорово, что участие в экспедиции принимает молодежь, студенты ОГУ, ведь для них это возможность не только получить практические знания, но и более детально узнать о тех событиях, которые для нашей страны стали ключевыми, "прикоснуться" к ним и, самое главное, не допустить переписывания истории России", – подчеркнул ректор университета Александр Федотов.
По словам руководителя клуба "Диво", в этом году экспедиция состоит из двух этапов. На первом этапе, который проходит в Приозерском районе Ленинградской области, дайверы ищут корабли времен Великой Отечественной войны.
Несмотря на локальный характер боев, события на Ладоге имели огромное значение для защиты и обороны Ленинграда, поскольку транспортные суда перевозили туда грузы по озеру. Изучение мест затонувших кораблей Ладожской флотилии во время боев на Ладожском озере имеет важное значение для истории. При этом большое количество затонувших кораблей̆ и техники до сих пор не найдено и покоится на дне Ладожского озера.
© РИА Новости / Борис КудояровДоставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
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© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONБаржа на Ладожском озере
Баржа на Ладожском озере
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
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© Фото : из архива проекта 1XPEDITIONБуксирование несудоходной баржи по ладожскому озеру
Буксирование несудоходной баржи по ладожскому озеру
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
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Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. 1942
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Баржа на Ладожском озере
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
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Буксирование несудоходной баржи по ладожскому озеру
© Фото : из архива проекта 1XPEDITION
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"Второй этап экспедиции пройдет на Валааме, там мы продолжим начатые в 2017 году поиски утраченных церковных ценностей в акватории острова", – сообщил Сергей Куликов.
В 2021 году дайверы клуба "Диво" уже предпринимали попытку отыскать церковные ценности, утраченные в Ладожском озере во время советско-финской войны 1939–1940 годов. Известно, что во время эвакуации населения Валаама, при попытке вывоза колокола из церкви Никольского скита ушли на глубину Ладожского озера. За несколько лет исследований участникам клуба удалось обнаружить несколько затонувших кораблей, а также предметы быта, посуду, набор больших крестов и керамическую икону.
"Очень важна работа дайверов, их труды, историко-исследовательская миссия, которая осуществляется на Валаамском архипелаге. Большое количество находок, найденных на дне Монастырской бухты, позволяет нам поближе прикоснуться к истории монастыря и узнать новые факты из жизни монахов. Надеемся, что исследовательская экспедиция 2023 года откроет нам немало новых тайн", – отметил пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков.