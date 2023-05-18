https://ria.ru/20230518/mtsh-1872563017.html

Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну

Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну - РИА Новости, 18.05.2023

Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну

Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:11

2023-05-18T11:11

2023-05-18T11:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872557175_0:40:1600:940_1920x0_80_0_0_2e4cd9f3cf7ab00aa94ceb7731dc441c.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Промышленный дизайн – один из ключевых элементов развития столичной промышленности. Благодаря ему удается создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия, и, как следствие, повышать конкурентоспособность продукции внутри страны и на мировом рынке. Конференция, организованная Московской технической школой, позволит профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями и перенимать опыт коллег", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Срели спикеров мероприятия – представители департамента инвестиционной и промышленной политики и МТШ, а также директор по развитию Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Елена Пантелеева, генеральный директор ООО "Масштаб" Ирина Жданова, руководитель проектов отдела промдизайна "Студия Артемия Лебедева" Клим Перцев и руководитель "Студии промышленного дизайна Святослава Саакяна" Святослав Саакян."Промышленный дизайн" - одно из направлений работы МТШ в области повышения квалификации столичных инженеров. Всего на данный момент школа предлагает 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям. При этом город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов в МТШ.

https://ria.ru/20230518/krekshino-1872533541.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва