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Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну - РИА Новости, 18.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:11 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/mtsh-1872563017.html
Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну
Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну - РИА Новости, 18.05.2023
Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России, сообщил... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:11
2023-05-18T11:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Промышленный дизайн – один из ключевых элементов развития столичной промышленности. Благодаря ему удается создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия, и, как следствие, повышать конкурентоспособность продукции внутри страны и на мировом рынке. Конференция, организованная Московской технической школой, позволит профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями и перенимать опыт коллег", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Срели спикеров мероприятия – представители департамента инвестиционной и промышленной политики и МТШ, а также директор по развитию Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Елена Пантелеева, генеральный директор ООО "Масштаб" Ирина Жданова, руководитель проектов отдела промдизайна "Студия Артемия Лебедева" Клим Перцев и руководитель "Студии промышленного дизайна Святослава Саакяна" Святослав Саакян."Промышленный дизайн" - одно из направлений работы МТШ в области повышения квалификации столичных инженеров. Всего на данный момент школа предлагает 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям. При этом город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов в МТШ.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну

© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Промышленный дизайн – один из ключевых элементов развития столичной промышленности. Благодаря ему удается создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия, и, как следствие, повышать конкурентоспособность продукции внутри страны и на мировом рынке. Конференция, организованная Московской технической школой, позволит профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями и перенимать опыт коллег", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Срели спикеров мероприятия – представители департамента инвестиционной и промышленной политики и МТШ, а также директор по развитию Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Елена Пантелеева, генеральный директор ООО "Масштаб" Ирина Жданова, руководитель проектов отдела промдизайна "Студия Артемия Лебедева" Клим Перцев и руководитель "Студии промышленного дизайна Святослава Саакяна" Святослав Саакян.
"Промышленный дизайн" - одно из направлений работы МТШ в области повышения квалификации столичных инженеров. Всего на данный момент школа предлагает 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям. При этом город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов в МТШ.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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