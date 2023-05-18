Овчинский: МТШ проведет конференцию по промышленному дизайну
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Промышленный дизайн – один из ключевых элементов развития столичной промышленности. Благодаря ему удается создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия, и, как следствие, повышать конкурентоспособность продукции внутри страны и на мировом рынке. Конференция, организованная Московской технической школой, позволит профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями и перенимать опыт коллег", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
Московская техническая школа (МТШ) проведет 22 мая бесплатную конференцию, посвященную тенденциям развития и применения промышленного дизайна в России
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Срели спикеров мероприятия – представители департамента инвестиционной и промышленной политики и МТШ, а также директор по развитию Национального центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Елена Пантелеева, генеральный директор ООО "Масштаб" Ирина Жданова, руководитель проектов отдела промдизайна "Студия Артемия Лебедева" Клим Перцев и руководитель "Студии промышленного дизайна Святослава Саакяна" Святослав Саакян.
"Промышленный дизайн" - одно из направлений работы МТШ в области повышения квалификации столичных инженеров. Всего на данный момент школа предлагает 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям. При этом город субсидирует компаниям до 95% затрат на обучение специалистов в МТШ.