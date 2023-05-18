https://ria.ru/20230518/moskva-1872546389.html

Возле станции метро "Физтех" стартовали работы по благоустройству

Возле станции метро "Физтех" стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 18.05.2023

Возле станции метро "Физтех" стартовали работы по благоустройству

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:29

2023-05-18T09:29

2023-05-18T09:29

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодого поколения. На финальном этапе проведем озеленение: высадим зеленые насаждения, обустроим газоны и цветники", - отметил Бирюков. По его словам, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корп.1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Он отметил, что после демонтажа рельсов заброшенной железной дороги между дублером Дмитровского шоссе и бульваром Академика Ландау сделают новые пешеходные маршруты, которые позволят местным жителям комфортно добираться от станции метро "Физтех" до жилых домов, центра госуслуг "Мои документы" района Северный. На пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, будет организовано пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни откроют спортивную площадку с теннисными столами и современным оборудованием. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корп.1 появится модульный скейт-парк с зеленой зоной отдыха вокруг, там поставят оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли. Основные работы планируется завершить в этом году к открытию станции метро.

https://ria.ru/20230516/medvedkovo-1872060867.html

https://ria.ru/20230404/blagoustroystvo-1863602842.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков