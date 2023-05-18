https://ria.ru/20230518/moskva-1872546389.html
Возле станции метро "Физтех" стартовали работы по благоустройству
Возле станции метро "Физтех" стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 18.05.2023
Возле станции метро "Физтех" стартовали работы по благоустройству
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:29
2023-05-18T09:29
2023-05-18T09:29
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодого поколения. На финальном этапе проведем озеленение: высадим зеленые насаждения, обустроим газоны и цветники", - отметил Бирюков. По его словам, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корп.1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Он отметил, что после демонтажа рельсов заброшенной железной дороги между дублером Дмитровского шоссе и бульваром Академика Ландау сделают новые пешеходные маршруты, которые позволят местным жителям комфортно добираться от станции метро "Физтех" до жилых домов, центра госуслуг "Мои документы" района Северный. На пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, будет организовано пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни откроют спортивную площадку с теннисными столами и современным оборудованием. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корп.1 появится модульный скейт-парк с зеленой зоной отдыха вокруг, там поставят оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли. Основные работы планируется завершить в этом году к открытию станции метро.
https://ria.ru/20230516/medvedkovo-1872060867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Возле станции метро "Физтех" стартовали работы по благоустройству
Работы по благоустройству стартовали возле станции метро "Физтех" на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодого поколения. На финальном этапе проведем озеленение: высадим зеленые насаждения, обустроим газоны и цветники", - отметил Бирюков.
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По его словам, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корп.1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
«
"В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, обустроим дополнительную ливневку, отремонтируем и по возможности расширим тротуары, заменим асфальтовое покрытие на проезжей части, организуем авто- и велопарковки. Установим фонари с энергоэффективными светильниками, 12 остановочных павильонов с зарядными слотами и навигационные стелы", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что после демонтажа рельсов заброшенной железной дороги между дублером Дмитровского шоссе и бульваром Академика Ландау сделают новые пешеходные маршруты, которые позволят местным жителям комфортно добираться от станции метро "Физтех" до жилых домов, центра госуслуг "Мои документы" района Северный. На пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, будет организовано пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни откроют спортивную площадку с теннисными столами и современным оборудованием.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корп.1 появится модульный скейт-парк с зеленой зоной отдыха вокруг, там поставят оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли. Основные работы планируется завершить в этом году к открытию станции метро.
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