https://ria.ru/20230518/metro-1872752519.html

В Киеве переименовали три станции метро

В Киеве переименовали три станции метро - РИА Новости, 18.05.2023

В Киеве переименовали три станции метро

Депутаты Киевского городского совета "дерусифицировали" станции метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды", сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:53

2023-05-18T19:53

2023-05-18T19:53

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета "дерусифицировали" станции метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды", сообщили в четверг в горсовете. Также решением депутатов переименована строящаяся станция метро "Проспект Правды" на станцию "Варшавская". Кроме того, переименованы еще ряд улиц и переулков в разных районах Киева. Всего в столице уже переименовали 314 местных объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230504/toponimy-1869745233.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, украина, киевский городской совет