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В Киеве переименовали три станции метро - РИА Новости, 18.05.2023
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19:53 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/metro-1872752519.html
В Киеве переименовали три станции метро
В Киеве переименовали три станции метро - РИА Новости, 18.05.2023
В Киеве переименовали три станции метро
Депутаты Киевского городского совета "дерусифицировали" станции метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды", сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:53
2023-05-18T19:53
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета "дерусифицировали" станции метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды", сообщили в четверг в горсовете. Также решением депутатов переименована строящаяся станция метро "Проспект Правды" на станцию "Варшавская". Кроме того, переименованы еще ряд улиц и переулков в разных районах Киева. Всего в столице уже переименовали 314 местных объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, киев, россия, украина, киевский городской совет
В мире, Киев, Россия, Украина, Киевский городской совет
В Киеве переименовали три станции метро

Депутаты Киевского городского совета "дерусифицировали" три станции метро

© AP Photo / Felipe DanaРабота киевского метрополитена
Работа киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Работа киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета "дерусифицировали" станции метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды", сообщили в четверг в горсовете.
«
"Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 26 местных объектов, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали станцию метрополитена "Дружбы народов" на станцию "Зверинецкая", станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь украинских героев", - говорится в сообщении на сайте городского совета.
Также решением депутатов переименована строящаяся станция метро "Проспект Правды" на станцию "Варшавская". Кроме того, переименованы еще ряд улиц и переулков в разных районах Киева. Всего в столице уже переименовали 314 местных объектов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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