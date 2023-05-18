В Киеве переименовали три станции метро
Депутаты Киевского городского совета "дерусифицировали" три станции метро
© AP Photo / Felipe DanaРабота киевского метрополитена
© AP Photo / Felipe Dana
Работа киевского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета "дерусифицировали" станции метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды", сообщили в четверг в горсовете.
«
"Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 26 местных объектов, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали станцию метрополитена "Дружбы народов" на станцию "Зверинецкая", станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь украинских героев", - говорится в сообщении на сайте городского совета.
Также решением депутатов переименована строящаяся станция метро "Проспект Правды" на станцию "Варшавская". Кроме того, переименованы еще ряд улиц и переулков в разных районах Киева. Всего в столице уже переименовали 314 местных объектов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.