https://ria.ru/20230518/medizdeliya-1872483025.html
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы поставил 2,5 млн медизделий в рамках офсета
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы поставил 2,5 млн медизделий в рамках офсета - РИА Новости, 18.05.2023
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы поставил 2,5 млн медизделий в рамках офсета
Компания "Гемамед", являющаяся резидентом столичной ОЭЗ, поставила городу свыше 2,5 миллиона медицинских изделий в рамках офсетного контракта, сообщил заммэра... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:10
2023-05-18T09:10
2023-05-18T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_0:184:1800:1198_1920x0_80_0_0_9d156436533c08f23df79548d4ec9c24.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Компания "Гемамед", являющаяся резидентом столичной ОЭЗ, поставила городу свыше 2,5 миллиона медицинских изделий в рамках офсетного контракта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что по условиям договора офсета город на протяжении восьми лет обязуемся закупать выпускаемую предприятием продукцию на общую сумму 8,6 миллиарда рублей. Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), в настоящее время на предприятии производится 17 видов изделий. Так, в этом году компания запустила новую производственную линию, позволяющую выпускать ежегодно более одного миллиона мочеприемников.Планируется, что к концу года предприятие выйдет на полную мощность и будет изготавливать до 5,5 миллиона единиц продукции в год по 44 наименованиям. Это позволит полностью обеспечить столичную систему здравоохранения основными медицинскими изделиями для стомированных пациентов. Москва на данный момент подписала уже 10 офсетных контрактов на поставку медицинских изделий, лекарств и продуктов для молочных кухонь. Совокупный объем инвестиций по данным контрактам превысит 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230428/upakovki-1868269322.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_203:0:1800:1198_1920x0_80_0_0_47305fd3b57bac29a5e592d841bab355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Компания "Гемамед", являющаяся резидентом столичной ОЭЗ, поставила городу свыше 2,5 миллиона медицинских изделий в рамках офсетного контракта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что по условиям договора офсета город на протяжении восьми лет обязуемся закупать выпускаемую предприятием продукцию на общую сумму 8,6 миллиарда рублей.
«
"Москва подписала офсетный контракт с компанией в конце 2019 года, за это время инвестор вложил 1,2 миллиарда рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов. В прошлом году пошли первые поставки, и с тех пор город получил уже свыше 2,5 миллиона медицинских изделий, из которых почти 665 тысяч – в текущем году", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), в настоящее время на предприятии производится 17 видов изделий. Так, в этом году компания запустила новую производственную линию, позволяющую выпускать ежегодно более одного миллиона мочеприемников.
Планируется, что к концу года предприятие выйдет на полную мощность и будет изготавливать до 5,5 миллиона единиц продукции в год по 44 наименованиям. Это позволит полностью обеспечить столичную систему здравоохранения основными медицинскими изделиями для стомированных пациентов.
Москва
на данный момент подписала уже 10 офсетных контрактов на поставку медицинских изделий, лекарств и продуктов для молочных кухонь. Совокупный объем инвестиций по данным контрактам превысит 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
Ефимов: свыше 815 тысяч упаковок лекарств поставили городу в рамках офсета