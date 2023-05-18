https://ria.ru/20230518/medizdeliya-1872483025.html

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы поставил 2,5 млн медизделий в рамках офсета

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы поставил 2,5 млн медизделий в рамках офсета - РИА Новости, 18.05.2023

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы поставил 2,5 млн медизделий в рамках офсета

Компания "Гемамед", являющаяся резидентом столичной ОЭЗ, поставила городу свыше 2,5 миллиона медицинских изделий в рамках офсетного контракта, сообщил заммэра... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:10

2023-05-18T09:10

2023-05-18T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Компания "Гемамед", являющаяся резидентом столичной ОЭЗ, поставила городу свыше 2,5 миллиона медицинских изделий в рамках офсетного контракта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что по условиям договора офсета город на протяжении восьми лет обязуемся закупать выпускаемую предприятием продукцию на общую сумму 8,6 миллиарда рублей. Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), в настоящее время на предприятии производится 17 видов изделий. Так, в этом году компания запустила новую производственную линию, позволяющую выпускать ежегодно более одного миллиона мочеприемников.Планируется, что к концу года предприятие выйдет на полную мощность и будет изготавливать до 5,5 миллиона единиц продукции в год по 44 наименованиям. Это позволит полностью обеспечить столичную систему здравоохранения основными медицинскими изделиями для стомированных пациентов. Москва на данный момент подписала уже 10 офсетных контрактов на поставку медицинских изделий, лекарств и продуктов для молочных кухонь. Совокупный объем инвестиций по данным контрактам превысит 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230428/upakovki-1868269322.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва