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Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем комиксов "Люди Икс"
Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем комиксов "Люди Икс" - РИА Новости, 18.05.2023
Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем комиксов "Люди Икс"
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск извинился за твит, в котором сравнил американского миллиардера Джорджа Сороса с персонажем комиксов РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T01:43
2023-05-18T01:43
2023-05-18T01:45
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск извинился за твит, в котором сравнил американского миллиардера Джорджа Сороса с персонажем комиксов "Люди Икс" Магнето, заявив, что был несправедлив по отношению к последнему. Ранее Маск написал в Twitter, что, по его мнению, Сорос ненавидит человечество, и сравнил его с Магнето, противником команды супергероев-мутантов "Люди-Икс". "Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето", - написал глава Tesla в соцсети. Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
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россия, украина, джордж сорос, илон маск, tesla motors, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Украина, Джордж Сорос, Илон Маск, Tesla motors, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем комиксов "Люди Икс"
Маск извинился за твит, в котором сравнил Сороса с персонажем комиксов "Люди Икс" Магнето