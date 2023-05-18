https://ria.ru/20230518/mashinostroenie-1871242780.html

Эксперт: как российскому машиностроению выжить без западных поставок

Эксперт: как российскому машиностроению выжить без западных поставок - РИА Новости, 18.05.2023

Эксперт: как российскому машиностроению выжить без западных поставок

Перед российским машиностроением в 2022 году открылось множество новых возможностей: ведь западные производители покинули рынок. Сейчас в России оказались... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:00

2023-05-18T10:00

2023-05-18T10:00

экономика

россия

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Перед российским машиностроением в 2022 году открылось множество новых возможностей: ведь западные производители покинули рынок. Сейчас в России оказались свободными десятки ранее недоступных рыночных ниш. Но вместе с возможностями пришли и вызовы. Для развертывания новых производственных линий нужно оборудование, инструмент, технологии. Даже эксплуатация уже имеющегося оборудования теперь затруднена из-за отсутствия гарантийного обслуживания, сервиса и поставок запчастей. О том, как оптимально работать и развиваться российским предприятиям без привычного западного и японского оборудования, рассказал в интервью РИА Новости операционный директор компании Machindex Сергей Культиясов.- Сергей Юрьевич, для обычного человека особых проблем с импортозамещением нет, мы покупаем те же продукты ушедших брендов, может быть чуть дороже, чем раньше. А как обстоит дело в промышленности?- Представьте себе, что вы производите сложную продукцию, например вагоны или грузовики. При этом технологичные и ответственные узлы вы покупаете в Германии или Японии, а в России только устанавливаете их на свои изделия. Это, кстати, типичное состояние дел, практически никто во всем мире не изготавливает все узлы самостоятельно. Времена, когда на завод Форда с одной стороны входили руда и кокс, а с другой выезжал автомобиль, давно прошли. А теперь представьте, что эти сложные узлы вам больше не поставляют, купить их негде, а сами вы их никогда не производили. Это именно та ситуация, в которой оказались десятки, если не сотни российских производителей самой разнообразной продукции, от игрушек и стиральных машин до вагонов и двигателей внутреннего сгорания.- То есть, приходится учиться делать все самим?- Российские инженеры безусловно талантливы, мы способны производить любую продукцию, мы - великая инженерная держава. Но тут встает вторая проблема санкций: станки и инструменты из недружественных стран также не поставляются, а без них высокотехнологичную продукцию не выпустить.- Значит надо искать новых поставщиков. Возможно ли привезти эти станки с помощью параллельного импорта, как сегодня поставляют товары народного потребления?- Поставки в РФ станков европейских, американских, японских производителей и любых их составляющих находятся под жесткими санкциями. Это значит, что даже если у вас закуплены станки европейских и японских производителей, то отремонтировать их в случае поломки будет затруднительно, так как вы не сможете приобрести запасные части. А вот китайское оборудование не находится под санкциями недружественных стран, так как все его комплектующие произведены на территории Китая и являются оригинальными, права и патенты принадлежат местным производителям.- Это касается и станков с числовым программным управлением?- В последние годы китайские производители совершили огромный скачок в производстве систем ЧПУ, они сами изготавливают все узлы и пишут программное обеспечение. Мы протестировали несколько систем, и можем с полной ответственностью сказать, что эти системы надежны, точны и просты в освоении. Добавлю, что в процессе тестирования наши специалисты полностью перевели все интерфейсы систем ЧПУ на русский язык. Подчеркну тот факт, что эти системы изготовлены на предприятиях КНР, из местных комплектующих и по китайским патентам. Таким образом, наше взаимодействие регулируется исключительно национальными законодательствами России и Китая.- Но может ли китайское (и вообще – азиатское) оборудование полноценно заменить продукцию ушедших с рынка западных и японских производителей?- Если коротко, то да! Технически китайское и индийское оборудование, которое сегодня представлено в нашем инженерном центре, не уступает западным аналогам ни по точности, ни по качеству, ни по эргономике. Азиатское оборудование доступно в освоении и использовании, интерфейсы понятны и привычны, переучивать не надо ни наладчиков, ни операторов. А если принять в расчет гарантии, наличие запчастей, сервисное обслуживание, соблюдение сроков поставок, то можно сказать, что именно такое оборудование является лучшим решением. Также в Азии освоен выпуск точных и качественных инструментов, способных работать в самых напряженных условиях.- Какие отрасли сегодня наиболее нуждаются в такой технике?- Проще сказать, какие не нуждаются. В первую очередь, это оборудование необходимо для автомобилестроения и вообще - транспортного машиностроения, для производства автокомпонентов, сельскохозяйственного машиностроения, медицины, энергетики, гражданской авиации, судостроения.- Как отбираются поставщики оборудования?- Главный фактор для выбора поставщика – его компетенции, наличие собственных патентов и производственной базы, финансовая устойчивость, сильная техническая поддержка, желание открывать новые рынки. Прежде чем предложить оборудование на российском рынке, мы посетили заводы-изготовители, привезли в Россию образцы, разобрались в конструкции оборудования, перевели на русский язык интерфейсы и документацию. Убедились сами в том, что предлагаемое оборудование обеспечивает заявленное качество, точность и производительность. Пригласили в Россию китайских специалистов технической поддержки, провели многофакторное тестирование всего оборудования и режущего инструмента. Важно добавить, что, прежде чем начать поставки на российский рынок, мы протестировали и логистику. Процесс доставки крупного и сложного оборудования из Азии — это новый процесс, как для импортеров, поставщиков, так и для логистических компаний. Сейчас все финансово-логистические этапы отлажены, оборудование бесперебойно поступает в Россию. Мы потратили на выбор поставщиков много сил и времени, и мы уверены в них. Китайские контрагенты являются нашими стратегическим партнерами.- Что думают эти поставщики о рынке РФ?- Россия производит много высокотехнологичной продукции в самых разных отраслях. Поэтому наши поставщики видят в нашей стране широкие возможности для развития своего бизнеса.- На поставках какого оборудования специализируется компания Machindex?- Базовый портфель состоит из станков с ЧПУ токарной и фрезерной группы, а также станков лазерного раскроя, эрозионного и кузнечнопрессового оборудования. Также в портфель включен режущий инструмент, станочная и инструментальная оснастка.- В чем состоят ваши конкурентные преимущества?- Помимо того, что мы полностью русифицировали интерфейсы и документацию, провели тесты, мы подготовили и обучили команду для гарантийного и сервисного обслуживания техники, открыли центр обучения. Как раз в эти дни мы открываем в Москве уникальный для России технологический центр, который позволит не только ознакомиться с образцами оборудования и инструмента, но и опробовать разработанную технологию на оборудовании еще до его покупки. Гарантийные обязательства мы даем на срок от 12 до 36 месяцев. Ну, и, конечно же, это наша квалифицированная команда, собранная из сотрудников с огромным опытом в поставках промышленного оборудования.- Трудно ли было найти единомышленников для открытия такого направления?- Поиск квалифицированного и мотивированного персонала всегда является интересной задачей. На данный момент команда состоит из людей, которые имеют опыт работы с оборудованием, обучены по стандартам ведущих мировых производителей. Мы обладаем большим опытом в формировании команд и применяем такой опыт и в Machindex.- Кто является вашими клиентами?- Это промышленные предприятия гражданского машиностроения, которым требуется подбор станков и налаживание эффективного, современного производства. Мы работаем и со стартапами, и с представителями малого и среднего бизнеса, со всем спектром российских производителей. Если есть потребность, мы разрабатываем технологический процесс, проводим экономический расчет, подбираем оборудование и инструменты, проводим пусконаладочные работы, осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание, расширяем возможности станков, подключаем и устанавливаем дополнительное оборудование, обновляем программное обеспечение.- Какие цели вы ставите для компании на ближайшие годы?- Мы работаем над тем, чтобы Machindex стал узнаваемым брендом в машиностроении. Мы хотим сделать работу российских предприятий удобной, предоставить им технологии и компетенции, наладить логистику и долгосрочную поддержку. Особое внимание будем уделять дистрибуции режущего инструмента и оснастки, контролировать наличие товара на складе, обеспечивать своевременную и быструю доставку, круглосуточную поддержку для наших клиентов. В перспективе рассчитываем стать крупнейшим поставщиком технологий, инструмента и промышленного оборудования для гражданских отраслей машиностроения России.- А если завтра все эти ушедшие западные бренды решат вернуться?- Знаете, мне сложно представить человека, который в ближайшие 30 лет доверит свои инвестиции западным производителям оборудования. Один раз они ушли, бросив поставщиков и партнеров, что помешает им сделать это еще раз? Я уверен, сотрудничеству с азиатскими производителями не будет альтернативы долгие годы.- Мы знаем, что вы прошли путь от фрезеровщика до руководителя амбициозного международного проекта. Что лично для вас главное в успешном бизнесе?- Хорошо подобранная команда, понимание времени, как самого ценного ресурса и любовь к профессии. Сегодня пришло время по-настоящему правильных трудоголиков.

https://ria.ru/20230417/nauka-1865017407.html

https://ria.ru/20230512/vologda-1871222852.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия